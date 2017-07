Esta joven orinó en la bandera de EEUU y ahora está recibiendo amenazas de muerte

La ley en Estados Unidos lo permite, gracias a la libertad de expresión, pero esta joven está recibiendo amenazas de muerte después de que manifestara su descontento con la celebración del 4 de Julio y todo lo que significa esta fecha.

Emily Lance, de Philadelphia, Pennsylvania, decidió publicar un video en Facebook donde se la ve utilizando un GoGirl, un aparato que permite a las mujeres orinar de pie, para hacer pis sobre una bandera estadounidense situada en un inodoro. Además, incluyó la frase "Que le den a su nacionalismo. Que le den a su país. Que le den a su jodida bandera".

Nada más publicarlo, su cuenta en la red social -que ya ha sido borrada- comenzó a recibir comentarios críticos, entre ellos las amenazas de muerte y violación por considerarlo una falta de respeto a este símbolo estadounidense. Otras personas la llamaron "antipatriótica" o "liberal extremista".

Además, según varios medios, dichos comentarios también se dirigieron contra su familia o su trabajo.

Por eso, según publicó BCC, la joven pidió a todos los que la criticaron no "lanzar su ira contra las personas equivocadas", puesto que nadie en su familia "está de acuerdo" con lo que ella hizo.

"Ellos no tienen nada que ver con lo que yo decido", explicó.



"Libertad o nada"

"¿Qué es lo que no entienden ustedes? Están celebrando la libertad mientras me atacan por hacer yo lo mismo", se quejó afirmando que era una posición contradictoria porque ella estaba haciendo uso de sus derechos. "Libertad o nada. Practiquen lo que ustedes están predicando o cállense", recalcó.

"La libertad (de expresión) significa que tengo derecho a decir y hacer lo que yo quiera, INCLUSO si no les gusta mientras yo no hiera a nadie físicamente -y no, sus preciosos sentimientos no cuentan, ese es su problema", añadió, según publicó el Daily Mail.

Lance mostró igualmente su sorpresa ante la reacción que había recibido: "La gente está deseando matar a alguien por una bandera. Es tan triste que la gente no se dé cuenta de cómo les han lavado el cerebro".



"¿Soy grosera por hacer pis en un símbolo? Mírense ustedes mismos. Ustedes personifican todo lo que está mal", dijo.