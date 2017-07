La Casa Blanca evalúa ampliar las deportaciones aceleradas a todo el país, revela The Washington Post

Ivan Ceja en una manifestación en Mayo. Publicó la foto con una leyenda que decía: "independientemente de mi estatus migratorio, mi devoción a mi comunidad es algo que ninguna orden ejecutiva puede eliminar. Hoy marcho porque me doy cuenta de que los papeles no me liberarán. La ciudadanía no me liberará. Encontré mi liberación en vivir sin miedo". Foto: Undocumedia. | Univision

