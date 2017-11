Hackers robaron los datos de 57 millones de usuarios y conductores de Uber y la empresa les pagó 100,000 dólares para ocultarlo

La compañía de transporte Uber confirmó este martes a Bloomberg que dos hackers obtuvieron los datos personales de 57 millones de sus usuarios y conductores, por los que pagó 100,000 dólares a los transgresores con el fin de evitar que fueran expuestos.

El hackeo ocurrió en octubre de 2016 y los datos robados de los clientes son sus nombres, números de teléfono y correos electrónicos. También robaron los números de licencia de 600,000 conductores del servicio.

Uber tenía que haber reportado el hackeo a las autoridades, pero en su defecto pagó esa suma a los hackeadores para borrar los datos robados y no revelar lo ocurrido.

Esta situación se mantuvo oculta por un año, lo que provocó que el jefe de seguridad de Uber, Joe Sullivan, le fuera solicitada su renuncia esta semana, además de despedir a un alto asesor legal, Craig Clark, quien trabajaba con el primero.

La nueva presidenta de Uber, Dara Khosrowshahi, dio a conocer en un comunicado que la información de sus usuarios más sensible no fue violada y que por lo tanto no era necesario tomar ninguna medida.

"No hemos visto evidencia de fraude o mal uso conectado con este incidente. Estamos monitoreando las cuentas afectadas y las hemos resguardado para protegerlas de un fraude adicional", se llee en el comunicado escrito.

A principios de año, Uber estuvo de acuerdo con permitir auditorías por los próximos 20 años luego de que la Comición Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés) indicara que la empresa le falló a sus clientes tras otro robo de datos en 2014.



Este nuevo hackeo, que no se acerca a las 3,000 millones de cuentas de Yahoo, es el último de los problemas que enfrenta la empresa de servicios. Uber también enfrenta acusaciones de acoso sexual a sus empleados así como mala conducta en sus oficinas y se ha hecho público el malestar de algunos ejecutivos por la forma en que su junta directiva lleva a cabo sus decisiones.

La empresa le ha ofrecido a sus conductores protección gratis de sus datos de crédito pero no a sus clientes.

"Nada de esto debió haber ocurrido, y no daremos excusas por ello", dijo la presidenta. "Aunque no podemos borrar el pasado, me comprometo en nombre de cada empleado de Uber de que aprenderemos de nuestros errores".