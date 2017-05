Coupes

La máscara de Darth Vader inspiró el diseño del Ford Mustang 2018

Esta no es la primera vez que Ford toma inspiración de la cultura popular para el diseño de su icónico muscle car.

Excepto por un boceto del frontal Ford aún no ha presentado imágenes del Mustang 2018 en negro, por lo que quizás no haya sido tan aparente para muchos, pero según Melvin Betancourt gerente de diseño de Ford Motor Company, el frontal del próximo Mustang está inspirado en la máscara de Darth Vader.

“Cuando estábamos diseñando el nuevo Mustang 2018”, explica Betancourt, “el equipo quería darle más agresividad a la apariencia del modelo, y uno de nuestras fuentes de inspiración fue uno de los villanos de la pantalla más famosos de todos los tiempos. Los respiradores angulares de la mascara de Darth Vader fueron la inspiración para el diseño de los nichos que albergan las luces de niebla y para la forma del frontal”.



El Ford Mustang 2018 hace su aparición durante el Auto Show de Chicago 2017 Univision 0 Compartir

No hay que olvidar que el Mustang 2018 no es un modelo totalmente nuevo sino una actualización de la sexta generación del Mustang lanzada en 2015 con ocasión de los primeros 50 años del modelo. Esto naturalmente impone importantes limitaciones para imitar el simpático hocico del padre de Luke Skywalker.

Esta no es la primera vez que Ford toma inspiración de la cultura popular para el diseño de su icónico muscle car. A principio de los 90 una revuelta popular detuvo los planes de Ford de convertir al Mustang en un auto de tracción delantera con tecnología japonesa. Ford tuvo que correr a actualizar al Mustang de aquel entonces, que era básicamente el mismo auto introducido en 1979. El equipo de diseño dirigido por Patrick Sciavone presentó tres propuestas:



publicidad

La primera propuesta estaba inspirada en el personaje Rambo, el traumatizado boina verde protagonista de la popular serie de películas del mismo nombre, interpretado por Sylvester Stallone, con líneas exageradas y agresivas llenas de los clichés visuales de moda en esa época. La segunda propuesta estuvo inspirada en la super estrella olímpica Bruce Jenner, conocida hoy como Caitlyn Jenner. Esta propuesta contaba con líneas suaves y algo discretas y carecía de toda la agresividad visual que le sobraba a Rambo. Finalmente, la tercera propuesta inspirada en Arnold Schwarzenegger, quien en 1990 gozaba de estatus de súper estrella de Hollywood y era el actor mejor pagado de la industria del cine, un balance exacto entre la agresividad y la elegancia que la directiva de Ford tenía en mente para el sucesor del Mustang. Al final triunfó la propuesta inspirada en Arnold Schwarzenegger , la cual pasó a la historia como el Mustang 1994 y cuyo diseño básico duró vigente por los siguientes 10 años hasta que fue reemplazado al final de 2003.



El día que Rambo, Arnold Schwarzenegger y Bruce Jenner salvaron al Ford Mustang A principio de los 90 una revuelta popular de fanáticos enfurecidos logró que Ford cancelara sus planes de Ford de convertir al Mustang en un auto de tracción delantera con tecnología japonesa (el carro fue lanzado como un modelo separado en 1994 bajo el nombre de Ford Probe).



Ford tuvo que correr a actualizar al Mustang de aquel entonces, que era básicamente el mismo auto introducido en 1979. En octubre de 1990, equipo de diseño dirigido por Patrick Sciavone, presentó tres propuestas a la consideración de los directivos de la Ford Motor Company para el reemplazo del Ford Mustang conocido dentro de la compañía como el proyecto SN-95. Esto fue lo que pasó. Foto: Ford | Univision 0 Compartir La primera propuesta estaba inspirada en el personaje Rambo, el traumatizado boina verde protagonista de la popular serie de películas del mismo nombre, interpretado por Sylvester Stallone. Foto: Artisan Enterteinment | Univision 0 Compartir La propuesta Rambo fue descartada por ser demasiado agresiva. Los ejecutivos de la compañía temían que podría alienar a una buena parte del público tradicional del icónico auto deportivo. Foto: Ford | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La segunda propuesta estuvo inspirada en la super estrella olímpica Bruce Jenner, conocida hoy como Caitlyn Jenner. Esta propuesta contaba con líneas suaves y algo discreatas y carecía de toda la agresividad visual que le sobraba a Rambo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La propuesta Jenner fue rechazada exactamente por los motivos contrarios a los que llevaron a los ejecutivos de Ford a rechazar a Rambo. Sus líneas eran demasiado suaves y inocuas para representar las tradiciones del Mustang. Foto: Ford | Univision 0 Compartir La tercera propuesta estuvo inspirada en Arnold Schwarzenegger, quien en 1990 gozaba de estatus de súper estrella de Hollywood y era el actor mejor pagado de la industria del cine. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La propuesta Schwarzeneggerla logró un balance exacto entre la agresividad y la elegancia que la directiva de Ford tenía en mente para el sucesor del Mustang por lo que fue aprobada con entusiasmo. Foto: Ford | Univision 0 Compartir Tres años más tarde, en noviembre de 1993, el auto basado en la propuesta Schwarzenegger debutó como el Ford Mustang 1994.



El resto es historia. Foto: Ford | Univision 0 Compartir

Si el Mustang 2018 finalmente refleja o no a la mascara de Lord Vader es una cuestión muy subjetiva cuyo veredicto final estará en los ojos de cada consumidor. De lo que ha mi no me queda duda es del éxito de la misión ya que el Mustang 2018 mejora sutil aunque definitivamente la apariencia de su predecesor.

Lea también: