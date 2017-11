A un mes del tiroteo en Las Vegas, sigue siendo legal el dispositivo que permitió al atacante matar a tanta gente

Stephen Paddock, el autor del ataque, usó bump stocks para convertir sus rifles en armas completamente automáticas, lo que le permitió matar a tantas personas. En el Congreso, aún no hay voluntad para prohibirlos, pese a que había cierto consenso al respecto.

Un mes después del tiroteo masivo que le costó la vida a 58 personas en Las Vegas, luego de que un sujeto con rifles automáticos disparara a mansalva desde una habitación del Hotel Mandalay Bay, todavía sigue siendo legal comprar bump stocks, o gatillos de repetición, un dispositivo que convierte rifles semiautomáticos en completamente automáticos, lo que permite que el portador dispare un mayor número de balas con solo mantener presionado el gatillo del arma.

Esto le permitió al atacante, Stephen Paddock, no solo matar a tantas personas, sino además herió en un lapso de aproximadamente nueve minutos a otras 500.



Se cree que el dispositivo fue inventado en 2005 y desde entonces se puede comprar sin ninguna restricción. Las autoridades hallaron hasta 12 de ellos en la habitación del piso 32 del hotel desde donde el atacante disparó contra la muchedumbre que asistía a un festival de música country al otro lado de la avenida, el Boulevard de Las Vegas.

La vigencia en el uso de este dispositivo a un mes del ataque se suma a numerosos casos en los cuales el Congreso de Estados Unidos no ha hecho mucho para controlar el uso de armas. El ataque en Las Vegas luce ser un ejemplo más.

Pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, indicó pocos días después del ataque que la mejor vía para prohibir los bump stock era por la vía regulatoria, no una ley, hasta ahora no se ha propuesto ninguna iniciativa más allá de la que presentaron el Senado y la Cámara Baja en forma de ley, pero que tampoco ha sido discutida.

"Creemos que una modificación regulatoria es lo más inteligente" dijo Ryan en su momento.



Paralelamente, nueve senadores republicanos pidieron al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) que revisara su política frente a los bump stock.

Incluso en una movida sin precedentes la Asociación Nacional del Rifle le pidió a ese buró que regulara el dispositivo.

Pese a todas estas propuestas, nada ha prosperado.

Una iniciativa de ley más robusta fue presentada por el republicano Carlos Curbelo y el demócrata Seth Moulton en la Cámara de Representantes. En el Senado, la propuesta la introdujo la senadora demócrata Dianne Feinstein. Nada ha ocurrido.

Hay que recordar que el uso de armas automáticas está prohibido en EEUU, por lo que la existencia de los bump stocks contraviene esa regulación. Aún así, no hay voluntad para legislar con urgencia sobre el tema.



Pero según dijo este martes el senador demócrata Chris Murphy a la cadena CNN, la única forma en que el ATF actúe de emergencia es por órdenes de la Casa Blanca.

"No creo que el ATF actúe a no ser que la Casa Blanca les diga que actúen y mi impresión es que ellos no han recibido órdenes de la Casa Blanca", dijo el legislador.