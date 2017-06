En fotos: el artista que homenajea a los vecinos hispanos de San Francisco

Ten Commandments of Love: No es una persona específica sino una combinación de mujeres fuertes en su vida. “En esta quise mostrar los raíces chicanas de la Misión. Quise pintarla con el estilo de los pachucos, pero también pensé a Frida y su seguridad. Se parece a mi hija”. El título hace referencia al canción homónima de la banda de los años 50 The Moonglows. Foto: Cortesía Samuel Rodríguez | Univision

