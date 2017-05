Menos personas murieron en manos de la Patrulla Fronteriza el año pasado, pero todavía hay muchas razones para preocuparse

De acuerdo a un nuevo reporte, las muertes en manos de la Patrulla Fronteriza habrían pasado de 11 en 2014 a 6 en 2016. La información fue publicada por la organización de defensa de derechos civiles ACLU . Hasta el momento, en 2017 la Patrulla Fronteriza aún no ha reportado ninguna muerte. Sin embargo, mientras que cifras para usos de fuerza letal (es decir fuerza que resultó en la muerte) disminuyeron, el uso de fuerza no letal aumentó casi un 30% de 2015 a 2016.



Las muertes en manos de la Patrulla Fronteriza Estos son los casos que ACLU ha logrado identificar donde personas murieron en manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, entre 2010 y 2016. FUENTE: ACLU | UNIVISION

"Hemos creado una gran presión pública, lo cual ha dado lugar a un cambio en la cultura", dice Vicki Gaubeca, directora del centro regional de Nuevo México del ACLU para derechos fronterizos. De acuerdo a Gaubeca, el excomisionado de la Patrulla Fronteriza, Gil Kerlikowske, fue uno de líderes de este cambio. Uno de sus objetivos principales fue aumentar la transparencia, específicamente en relación a la corrupción dentro de las filas de la Patrulla Fronteriza y los usos innecesarios de la fuerza. "Fue un primer paso importante", dice Gaubeca.



Los expertos dicen que por mucho tiempo no ha existido suficiente información y gran parte del trabajo de la organización Southern Border Communities Coalition (Consejo de Comunidades Fronterizas del Sur o SBCC) ha sido llevar al público los casos que la Patrulla Fronteriza no ha compartido. La presión de parte de las organizaciones de derechos humanos y de las comunidades de la frontera se ha sumado a la labor de la administración de Obama, que también insistió en cambios de tácticas y una debida rendición de cuentas. "Una y otra vez ha habido tiroteos mortales en o cerca de la frontera, donde los agentes de la CBP eligieron usar la fuerza letal no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían", dijo en una entrevista con The Nation James Tomsheck, exdirector de Asuntos Internos de la agencia, quien ha denunciado estos problemas.

Sin embargo, desde el inicio de la administración de Trump, la comunicación se habría detenido. "El gobierno de Trump no ha confirmado a las autoridades de la Patrulla Fronteriza y no hemos podido entablar un diálogo con la CBP", dice Ramírez. El comisionado Kevin K. McAleenan lleva desde el 20 de enero en su posición pero todavía no ha nombrado a un director para su equipo de ‘Responsabilidad Profesional’. El comisionado asistente Matthew Klein, exdirector de la oficina de responsabilidad profesional, renunció en diciembre de 2016. "Estábamos haciendo progreso y viendo una mayor transparencia, pero ahora no hay diálogo en lo absoluto", dice Ramírez.



Aunque Trump no ha demostrado simpatía por los inmigrantes, este tipo de desprecio por el compromiso público es particularmente inquietante: el presupuesto de la Patrulla Fronteriza es más grande (13,000 millones de dólares) que los presupuestos combinados del FBI, la Agencia Antinarcóticos (DEA) y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF). Al mismo tiempo, la Patrulla Fronteriza ha demostrado tener altos niveles de corrupción y la baja respuesta a las solicitudes de información del público, todo bajo la premisa de la seguridad nacional. Emplea a más de 62,000 agentes y opera una flota entera de aviones, helicópteros y aviones no tripulados. Cuando agregas a ICE, el gobierno federal gasta más en inmigración que en todas las otras agencias federales de aplicación de la ley combinadas.



El inmenso presupuesto destinado a la Patrulla Fronteriza De acuerdo a datos del gobierno federal, la CBP recibe muchísimo más dinero que importantes oficinas como el FBI y ICE. FUENTE: Gobierno Federal | UNIVISION

Al ser consultado sobre más información sobre el uso de la fuerza durante los últimos dos años, un agente de la Patrulla Fronteriza se limitó a dirigir a CityLab al sitio web y no respondió a correos electrónicos posteriores.

Es importante recalcar que los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza no se detienen en la frontera y su accionar también influye en los centros urbanos. Esta agencia puede operar dentro de las 100 millas posteriores a las fronteras terrestres y marítimas de los Estados Unidos cubriendo la tierra donde residen casi dos tercios de la población estadounidense. Esto incluye las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Houston y San Diego, entre otras. La Patrulla Fronteriza puede operar puestos de control en territorios indiscriminadamente dentro del país. La ACLU estima que hay alrededor de 170 actualmente.



Los estados con más muertes en manos de agentes de la Patrulla Fronteriza De acuerdo a la ACLU, estos son los estados donde agentes de la CBP estuvieron involucrados en encuentros letales entre 2010 y 2016. FUENTE: ACLU | UNIVISION

Ramírez de todas maneras dice que el uso de la fuerza no es lo único que nos debe preocupar: la Patrulla Fronteriza ha dejado de informar al público sobre los usos de avances tecnológicos en la frontera. "Nuestro argumento ha sido que tiene que haber una cantidad proporcional de inversión en la rendición de cuentas, lo que no es actualmente el caso".

"Si usted pasa cualquier cantidad de tiempo viviendo a lo largo de la frontera, es alarmante cómo estamos vigilados y la cantidad de datos que están capturando", dice Gaubeca quien vive en Nuevo México. "Del reconocimiento facial, a un aumento enorme en el uso de globos de vigilancia y drones".

El problema, señala Ramírez, que también se ve en la Patrulla Fronteriza en general, es la falta de transparencia sobre cómo se está utilizando la información capturada y la falta de una forma efectiva de presentar denuncias.



"Ya tenemos un montón de personas con falsos positivos, compartiendo nombres y enfrentan a un trato indigno, como el registro de cavidades corporales, cuando cruzan la frontera. Si vamos a proporcionar herramientas adicionales que violan la privacidad de los que cruzan, también debemos expandir la tecnología para crear un sistema de reclamos que funcione. Es casi imposible hacerlo ahora", dice Ramírez.

Mientras tanto, las exigencias a la CBP podrían disminuir más que aumentar. Un proyecto de ley en el Congreso eliminaría la necesidad de una prueba de polígrafo para los postulantes a la esta agencia, cuando estos ya hayan sido empleados por el ejército de los Estados Unidos u otras agencias de la ley. Esto podría facilitar los procesos de contratación y a sumar a los 5,000 empleados adicionales que Trump espera agregar. Pero también haría que sus informes sobre incidentes sean cada vez menos fiables. Según Ramírez, esto sólo haría más difícil rastrear los incidentes fronterizos. "En cuanto a la contratación, ya hemos visto los efectos negativos de la reducción de las normas", concluye.