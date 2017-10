Este video en 360 grados te lleva a Corea del Norte

En septiembre, mientras se intensificaban las tensiones en torno al programa nuclear de Corea del Norte, Aram Pan se encontraba muy alto sobre Pyongyang como pasajero de un minúsculo y ruidoso avión ultraligero, con sus cámaras de video apuntando hacia abajo, a la capital de Corea del Norte.

Pan, un fotógrafo comercial que radica en Singapur, y que ha viajado a Corea del Norte desde 2013, filmó un video en 360 grados y de 45 minutos de duración de la ciudad, captando una vista que pocos forasteros han presenciado. Pan filmó las imágenes para NK News, una medio independiente con sede en Seúl y Washington DC.





El video de 360 grados, que Pan cree es el primero tomado sobre Corea del Norte, muestra lugares emblemáticos de Pyongyang como el estadio más grande del mundo (Estadio Primero de Mayo, el que puedes ver en el minuto 2:15), un centro de ciencia y tecnología con forma de átomo (5:45), y el colorido conjunto de altos edificios frente al malecón en la avenida Mirae (futuro) de los Científicos (4:58), que se dice fue construido en menos de un año para albergar al equipo docente de la Universidad Kim Chaek.



Se dice que el estadio Primero de Mayo tiene una capacidad para 150,000 personas. Aram Pan/NK News)

También se observan: el barco crucero Mujigae (9:55), las fuentes que se alimentan del río Taedong (1:43), una fábrica con su chimenea humeante (6:34) y el Hotel Internacional Yanggakdo (4:00), donde según las autoridades norcoreanas el estudiante de la Universidad de Virginia Otto Warmbier intentó robar un cartel propagandístico. Warmbier estuvo encarcelado durante 17 meses en Corea del Norte y murió poco después de su liberación.



La calle Mirae Scientists alberga al cuerpo docente de la universidad. Aram Pan/NK News



Desde el aire, Pyongyang es extrañamente bella: sus amplias avenidas al estilo soviético están casi libres de autos y sus vastos conglomerados de torres modernistas —el producto de un reciente auge de la construcción— están pintados en tonos festivos color pastel. "Estoy muy sorprendido de lo mucho que esta ciudad ha crecido, considerando que la mayor parte fue destruida en el bombardeo de la guerra de Corea sólo una generación atrás", dice Pan en una entrevista por correo electrónico.

Éste no fue el primer vuelo de Pan en Corea del Norte; ha volado sobre el país varias veces en helicópteros y avionetas. Compró los boletos para su más reciente filmación en el Mirim Air Club, el cual organiza vuelos turísticos desde un aeropuerto de Pyongyang en aviones ultraligeros.



publicidad

A los turistas generalmente no se les permite llevar cámaras o celulares en estos vuelos, pero Pan recibió permiso de las autoridades norcoreanas y dice que los censores estatales le permitieron quedarse con la mayor parte (pero no todo) de su video (algunas ediciones se pueden observar claramente). "Para hacer el cuento más corto, me dieron la aprobación. Pude llevar cualquier cámara que estuviera amarrada o atada a mí, para que no se cayera desde lo alto".



Las cámaras de los turistas no están permitidas generalmente en los cielos de Norcorea. Aram Pan/NK News



Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.