Bienes de General Motors en Venezuela fueron confiscados judicialmente

La pujante industria automotriz mexicana podría sufrir un importante frenazo como efecto del muro fronterizo invisible de las barreras arancelarias con las que Donald Trump ha amenazado a los fabricantes de automóviles que importen productos desde México. No solo las inversiones automotrices establecidas al sur de la frontera se verán afectadas si Trump cumple con sus amenazas, sino también las inversiones futuras como las de BMW en San Luis Potosí para la construcción de su sedán Serie 3, de Nissan y Daimler en Aguascalientes para construcción de modelos Infiniti y Mercedes-Benz y de Toyota en Baja California para la fabricación del Corolla. Ford acaba de cancelar una inversión de 1.6 millones de dólares en San Luis de Potosí y aunque su decisión no necesariamente fue una respuesta a Trump , ciertamente las amenazas del presidente electo no ayudaron.Estas son las fabricas de automóviles en México que importan productos a Estados Unidos.