Lucha de millonarios: Bloomberg responde a Trump ofreciéndose a pagar los 15 millones que se perderán con la salida de EEUU del acuerdo de París

Dejó un Nueva York más desigual, pero también más peatonal, amigable para las bicis y una ciudad líder en la lucha de las urbes contra el cambio climático como cabeza de la coalición C40, las Ciudades del Clima. Con este currículum, no es de extrañar que el multimillonario Michael Bloomberg se haya ofrecido a pagar de su bolsillo los 15 millones de dólares que las Naciones Unidas dejarían de ingresar a causa de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París por el cambio climático, anunciada ayer por el presidente Donald Trump.



.@BloombergDotOrg and partners will provide up to $15M in funding the @UNFCCC stands to lose from Washington. https://t.co/o8g2sKKbsz

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) June 2, 2017