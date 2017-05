Tiger Woods estaba dormido en su auto antes de ser arrestado

Al ser despertado por un policía cuando estaba dentro de su automóvil, la estrella del golf no sabía dónde se encontraba. Woods pasó la prueba de alcohol pero no la de equilibrio, por lo que fue arrestado.

El golfista Tiger Woods tuvo que ser despertado por un oficial de la policía al ser encontrado en su auto Mercedes en una calle el lunes en la madrugada en la ciudad de Jupiter, Florida, antes de ser arrestado por conducir bajo los efectos de alguna sustancia, de acuerdo al informe de la policía.

Además la prueba de alcohol no dio señales de alguna sustancia en su sangre al registrar 0.00. Sin embargo, no pasó su prueba de equilibrio, lo que procovó su arresto.

"Hay que destacar que Woods estaba dormido frente al volante y tuvo que ser despertado", indicó el policía que lo arrestó en su reporte. "El motor del cehículo estaba encendido y las luces de los frenos estaban iluminadas así como la luz de cruce derecha.".

El auto de Woods estaba completamente detenido entre el canal derecho y el hombrillo de la avenida.

"Woods declaró que no sabía dónde estaba", escribió el oficial en su reporte y agregó que el golfista le indicó que estaba bajo la prescripción de varias medicinas.

Pide disculpas

En un comunicado entregado a los medios, Tiger Woods dijo que estaba muy conciente de la severidad de su falta y que asumía "totalmente" la responsabilidad por sus acciones.

Woods ingresó a la cárcel del condado de Palm Beach a las 07:18 am del lunes por el cargo de conducir bajo la influencia de alguna sustancia. Fue liberado unas horas después.



“Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a los medicamentos recetados. No me di cuenta de que la mezcla de medicamentos me había afectado tan fuertemente", agregó el deportista.

El golfista detalló que hace cinco semanas se sometió a una cirugía para aliviar un dolor de espalda persistente.

"Me gustaría pedir disculpas de todo corazón a mi familia, amigos y aficionados, y espero más de mí mismo", agregó Woods