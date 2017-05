Agua

Casi toda la población de Puerto Rico obtiene el agua de un sistema que incumple con estándares federales, según informe

"Puerto Rico afronta una crisis que no hemos visto en ninguna parte en Estados Unidos continental", concluyó un reporte del National Resurces Defense Council (NRDC). Más de 3.4 millones de residentes obtuvieron en 2015 agua de un sistema que violó una ley sobre este recurso.

Casi toda la población de Puerto Rico consumió agua de un sistema que incumplió con las normas federales, determinó un informe publicado este miércoles.

"Millones de personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas, están utilizando agua de un sistema vetusto que pone en riesgo su salud", dijo Erik Olson, director del programa de salud del National Resources Defense Council (NRDC), que publicó el reporte junto a El Puente: Enlace Latino de Acción Climática, and Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA).

El reporte encontró que, en 2015, más de dos terceras partes de la población de la isla, cerca de 2.4 millones de personas, recibieron agua con niveles de contaminantes que violaron la ley –incluyendo bacterias, plomo y químicos que pueden afectar la salud.

Otras fuentes de agua no fueron verificadas, lo que llevó a que el 99.5 por ciento de la población fuese afectada por las violaciones federales.

Datos más recientes de 2016 reflejaron pocos cambios en la calidad del agua o de las pruebas que son realizadas en el sistema que provee el recurso a los puertorriqueños, dijo un portavoz del NRDC.

Karim Del Valle, portavoz de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, dijo que la agencia no tenía de inmediato comentarios sobre el informe.

"Puerto Rico afronta una crisis que no hemos visto en ninguna otra parte en Estados Unidos continental", dijo David Ortíz, director de El Puente: Enlace Latino de Acción Climática. "La condición de nuestra agua potable es tan mala que tenemos que pensar en trabajar en monitoreo, tratamiento e infraestructura", dijo.



Puerto Rico, peor que Flint



Tras el escándalo por la calidad del agua en Flint, Michigan, el estudio examinó los reportes de las autoridades locales sobre las violaciones a los estándares de la calidad del agua en Estados Unidos. Estos son realizados para garantizar el cumplimiento con las regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por su sigla en inglés).

En 2015, Puerto Rico obtuvo la peor calificación en lo que respecta a las violaciones al agua potable, según el reporte.

"Todo esto comenzó con Flint", dijo Adriana Quintero, directora de Voces Verdes, un grupo que vela por el medioambiente en Estados Unidos.

"Lo que reportaban en Flint lucía bien, pero no lo estaban informando apropiadamente", agregó Quintero. "Encontramos que realmente hay un problema crónico alrededor del país. Puerto Rico es el peor caso", acotó.

A nivel nacional, el NRDC halló que solo en 2015 fueron reportadas más de 800,000 violaciones a la Ley del Agua Limpia por parte de los sistemas del agua comunitarios. Casi 77 millones de personas recibieron ese mismo año agua de sistemas que quebrantaron la ley.

El informe estimó que 19.5 millones de personas se enferman anualmente por beber agua contaminada.

El problema se debe en parte a un pobre tratamiento del agua, así como a una infraestructura y tuberías obsoletas, explicó Quintero. Si bien muchas personas consumen agua embotellada, aún se ven afectadas por cocinar o bañarse con agua contaminada. "Muchas veces terminan bebiendo de esta agua", afirmó.



El reporte recomendó inversiones urgentes para controlar y corregir los sistemas de agua potable, con el fin de que cumplan con las reglas federales.

Los autores también dijeron que los problemas económicos de Puerto Rico no deben ser usados como excusa para no atajar estos problemas. "Puerto Rico afronta una situación financiera terrible, pero eso no quita la responsabilidad de que las autoridades federales y locales deben proteger la salud de los puertorriqueños", dijo Héctor Claudio Hernández, director ejecutivo de ANDA.

