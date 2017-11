La gimnasta olímpica Aly Raisman se une a denuncias de abuso sexual contra médico de la selección

La actriz Tara Subkoff ha contado a Variety cómo Weinstein la obligó a sentarse sobre su pene erecto en una fiesta. Así lo recordó: "Esa noche me ofrecieron el papel, y salí a una fiesta tras un estreno en la que Harvey Weinstein también estaba (...) Me hizo un gesto para que fuera hacia él y me agarró para sentarme en su regazo. Estaba tan sorprendida y en shock que no evitar reír porque era muy incómodo.Me quedé callada, pero me bajé de la falda rápidamente. Luego me pidió que saliera con él y otras cosas que no quiero compartir, pero se suponía que si no cumplía con lo que me pedía que hiciera, no obtendría el papel que ya me habían ofrecido informalmente. Me reí en su cara porque estaba en estado de shock y muy incómoda. Me marché de la fiesta justo después de eso".