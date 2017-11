Su apoderado lo reportó delicado de salud, pero Jorge Medina ya manda mensajes en redes

Jorge Medina se encuentra “delicado de salud” y desde el pasado martes está hospitalizado en una clínica de Mazatlán, Sinaloa pero eso no ha impedido que el exvocalista de la 'Arrolladora Banda Limón' se disculpe con sus seguidores -ya que tuvo que cancelar presentaciones en Estados Unidos- a través de sus redes sociales.

El cantante de regional mexicano informó de las cancelaciones a través de un comunicado que emitió Edgar Nava, representante de Medina, donde se señala que “las presentaciones pactadas para este fin de semana del 22 al 25 de noviembre han sido canceladas debido al delicado estado de salud del cantante”.





En el escrito se añade que por prescripción médica Jorge Medina no puede viajar hasta que se recupere, y además pide oraciones para la pronta mejoría del cantante.

Univision Entretenimiento habló con el representante del músico de banda en México, Armando Ávila, para saber más sobre la salud de Medina y para que negara o confirmara los rumores ue decían que Jorge había recaído en el alcohol, luego de que el pasado fin de semana estuvo de festejo por su cumpleaños y los XV de su hija.



“Efectivamente Jorge está hospitalizado, no sé más al respecto, pero lo que sí te puedo asegurar es que no se debe a eso que están diciendo. No es tan grave el asunto como lo planteó el boletín, la intención principal era informar al público de Estados Unidos de que las fechas de este fin de semana se han cancelado”.

El lunes pasado Jorge Medina subió algunas fotos del festejo de su cumpleaños y de los XV de su hija Mónica, y en una de ellas aparece acostado en su cama con el siguiente mensaje: “Yo he rodado de allá para acá… Soy de todo y sin medida. Sí, si duré tres días de fiesta, 44 cumplí. Jamás me sentí mejor.... Amá!! Te mando un beso... estoy vivo y bien”.



Jorge Medina da señales a través de sus redes sociales

Horas más tarde de que su representante Edgar Nava informara sobre el estado de salud de Jorge Medina, el mismo cantante comenzó a subir mensajes en su cuenta de Twitter para tranquilizar a los medios y a sus seguidores, quienes se alarmaron con la noticia.

"Buenos dias, mi estado no es grave, es una cosa como neumonía que no me permite hablar y es muy molesto. Se cerraron los bronquios", dijo en el primer mensaje de esta mañana.

Minutos más tarde posteó: "Yo quiero estar bien, pero dadas las condiciones de ahorita no puedo resolver nada, todo depende del descanso y que la medicina haga lo suyo".



"Si estoy mal, pero hierba mala nunca muere. Son pruebas para que aprenda a cuidarme mejor".



Inmediatamente volvió a escribir: "Todos tranqui. Estoy vivo y una disculpa enorme a mi equipo de USA. Ya que me recupere de esto arreglamos todo, primero la salud. Gracias a todos por estar pendientes".

