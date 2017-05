Matrimonio de Edwin Luna y Alma Cero podría ser inválido

Erika Monclova, expareja de Edwin Luna y madre de su hijo, confirmó que no ha dado el divorcio al vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Has Visto

Hoy, eso ya no importa y ambos se apoyan en las buenas y en las malas.

Hoy, eso ya no importa y ambos se apoyan en las buenas y en las malas. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision

Edwin Luna estuvo previamente casado con Erika Monclova y fue el proceso de divorcio lo que no le permitía poder llegar al matrimonio con Alma Cero.

Edwin Luna estuvo previamente casado con Erika Monclova y fue el proceso de divorcio lo que no le permitía poder llegar al matrimonio con Alma Cero. Foto: Instagram @alma_cero | Univision

"Por amor hasta la camiseta me pongo", escribió la actriz al poner esta foto con la playera oficial de Rayados.

"Por amor hasta la camiseta me pongo", escribió la actriz al poner esta foto con la playera oficial de Rayados. Foto: Instagram @alma_cero | Univision

En sus fotos siempre se ha visto que derrochan amor y Edwin Luna no se cansa de agradecerle a su ahora esposa por el tiempo que comparte con él.

En sus fotos siempre se ha visto que derrochan amor y Edwin Luna no se cansa de agradecerle a su ahora esposa por el tiempo que comparte con él. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision

Más de un mes después de que Edwin Luna diera a conocer que contrajo matrimonio en secreto con la actriz Alma Cero, quien fuera su primera esposa y madre de su hijo, Erika Monclova, aseguró que su divorcio aún no está resuelto en entrevista exclusiva con el programa Hoy.



“Mira eso ahorita está pendiente de resolverse en México y pues está todavía en veremos varias cosas. En ese caso a lo mejor hizo algo él por allá, ¿verdad?”, dijo Monclova.

“Mira eso ahorita está pendiente de resolverse en México y pues está todavía en veremos varias cosas. En ese caso a lo mejor hizo algo él por allá, ¿verdad?”, dijo Monclova. “Yo nunca firmé, yo nunca tuve conocimiento de todo lo que hay ahorita. Eso está pendiente, como te digo y pues ya en su momento se tiene que resolver la situación, pero si se casaron, felicidades”, agregó tajantemente en la llamada telefónica con el programa Hoy.



publicidad

Edwin Luna y Erika Monclova contrajeron matrimonio en el 2011, tuvieron juntos a un hijo que lleva por nombre Miguel Alexander y según dijo Erika Moclova en el 2015 al Diario Basta ella no sabía de la relación del cantante con Alma Cero. “Me cayó como una cubeta de agua fría, no me imaginé lo que estaba pasando mientras estaba en Houston”, afirmó.

En junio del 2016, Edwin Luna dijo a Sal y Pimienta que quería contraer matrimonio con la actriz; sin embargo, se conocía el proceso que enfrentaba con Erika Monclova quien le pedía una casa y pensión para su hijo. Nunca se supo de la resolución de esta demanda de divorcio simplemente, el cantante dijo a Telediario Monterrey que él y Alma Cero decidieron acudir ante un juez de forma repentina y casarse.



Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa, ya se quiere casar con Alma Cero Univision 0 Compartir

De acuerdo al artículo 156 del código civil mexicano, es impedimento para celebrar el contrato de matrimonio, el matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se presenta, lo que el artículo 235 del mismo código ratifica como una causa de nulidad del matrimonio, por lo que, si las declaraciones de Monclova fueran ciertas, la unión de Edwin Luna con Alma Cero podría ser inválida.

También te puede interesar: