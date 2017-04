Edwin Luna y Alma Cero se casaron en secreto

Hoy, eso ya no importa y ambos se apoyan en las buenas y en las malas.

Edwin Luna estuvo previamente casado con Erika Monclova y fue el proceso de divorcio lo que no le permitía poder llegar al matrimonio con Alma Cero.

"Por amor hasta la camiseta me pongo", escribió la actriz al poner esta foto con la playera oficial de Rayados.

En sus fotos siempre se ha visto que derrochan amor y Edwin Luna no se cansa de agradecerle a su ahora esposa por el tiempo que comparte con él.

Edwin Luna, vocalista y líder de La Trakalosa de Monterrey, se casó con la actriz Alma Cero, conocida por el público gracias a su papel como Rosa Aurora en la serie ‘María de todos los Ángeles’. La pareja acudió ante un juez de forma repentina, sin la compañía de familiares y mucho menos, algún medio presente.

“Fue algo muy íntimo. Estuvimos nosotros dos solos con el juez, porque no queríamos que si lo anunciábamos empezaran con los chismes de siempre, que si íbamos a vender la nota, que si no era cierto y tanta cosa de la que nos han atacado en las revistas. Fue en una fecha muy especial y sin planearlo, solo le dije vamos a casarnos y nos fuimos al juzgado”, dijo Edwin Luna al noticiero Telediario de Monterrey.



Edwin Luna y Alma Cero a principios del mes de abril celebraron tres años de noviazgo y compartieron en Instagram diversas fotografías en las que se les veía derrochando amor. Poco tiempo después, el cantante compartió una fotografía en donde se ven sus manos con anillos, pero no se alcanzaban a distinguir los detalles, lo que de inmediato generó especulaciones entre sus seguidores.

“La verdad es que nos casamos hace algunos días, no teníamos la intención de que se diera a conocer, porque ni la familia ni nadie estaba enterada, pero pues ya tocó que nos vieran los anillos, que en realidad no son los de nosotros porque como todo fue tan rápido no alcanzaron a tenernos nuestras argollas y tenemos esta en representación”, agregó.

Edwin Luna estuvo casado con Erika Oralia Monclova, con quien procreó un hijo, y el proceso de divorcio había detenido su boda con Alma Cero, ya que desde junio del año pasado ambos habían anunciado que querían contraer matrimonio.



