Larry Hernández: “Quienes me critican no me conocen, luego de la cárcel soy un mejor ser humano”

Luego de que Larry Hernández volvió esta semana a engancharse con la gente en redes sociales, señaló que esos “antifans” - como llama a los "trolls", o personas que amparadas en el anonimato, aprovechan para hacer ataques verbales en el ciberespacio - no se han dado la oportunidad de conocer al nuevo Larry Hernández que existe luego de haber pisado la cárcel y haber, por fin, dejado su dependencia por el alcohol.

“El haber estado preso me cambió la vida, ahora Larry es mejor ser humano, dejé el alcohol, no tomo ni una gota y a quienes me atacan les digo que no soy monedita de oro, porque nadie es perfecto”, comentó el cantante en reciente entrevista a conocido programa de radio de Miami.



Casadas con el regional mexicano: mujeres que viven (y sufren) la fama de los cantantes Ella es exreina de la Feria del Carnaval Internacional de Mazatlán y tiene trece años casada con el líder de una de las bandas más importantes de México... Foto: Instagram / @cely1227 | Univision 0 Compartir Su nombre es Celia Correa y sí, desde el 2004 está casada con Poncho Lizárraga, líder de la banda El Recodo. Foto: Instagram / @cely1227 | Univision 0 Compartir La pareja tiene tres hijas: Celia Sofía de 11 años, Ivanna de 9, y Ximena que apenas tiene un añito. Foto: Instagram / @cely1227 | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero además de ser esposa de Poncho Lizárraga, Celia también es empresaria y es fundadora de una empresa que vende accesorios en línea llamada 'Accesorizate Online'. Foto: Instagram / @cely1227 | Univision 0 Compartir Por más de 30 años, esta mujer ha estado casada con otra importante figura de la música de banda, líder de la Banda Perla del Pacífico y que fue también solista de El Recodo... ¿saben de quién se trata? Foto: Facebook / Julio C. Preciado | Univision 0 Compartir Su nombre es Lorena Ríos y no sólo es la pareja, sino también la mano derecha del cantante Julio Preciado. Foto: Facebook / Julio C. Preciado | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En diciembre de 2016, Julio y Lorena renovaron sus votos tras 20 años de matrimonio religioso y 30 de unión civil, en una emotiva ceremonia realizada en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Facebook / Julio C. Preciado | Univision 0 Compartir Aquí vemos a Julio Preciado compartiendo tiempo con su esposa, hija y hermanas, en una foto que publicó en redes sociales. Foto: Facebook / Julio C. Preciado | Univision 0 Compartir Una mujer a la que rara vez vemos públicamente es a Nataly Fernández Quintero, esposa de Julión Álvarez que estuvo comprometida con Valentín Elizalde; su nombre ha salido a relucir a partir de los escándalos de sus parejas, primero tras la muerte de Valentín y ahora que Julión fue señalado como testaferro del narco por EEUU. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Homero Palomo González, vocalista del grupo Palomo, está casado con Alejandra. Foto: Facebook / Homero Palomo | Univision 0 Compartir Aunque ella siempre se ha mantenido lejos de la fama, Homero no duda en compartir fotos de ambos a través de las redes sociales. Foto: Facebook / Homero Palomo | Univision 0 Compartir Además de ser actriz, Alma Cero está casada con Edwin Luna, líder y vocalista de La Trakalosa de Monterrey. Foto: Instagram / @alma_cero | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En abril de este año, la pareja tuvo una boda secreta que habían estado postergando dado que el cantante no podía resolver la demanda de divorcio que enfrentaba con su anterior pareja Erika Monclova. Foto: Instagram / @alma_cero | Univision 0 Compartir Después de que se dio a conocer la noticia se especuló que el matrimonio entre ambos podría ser inválido pero el cantante dijo en entrevista con Univision que procedió conforme a la ley. Foto: Instagram / @alma_cero | Univision 0 Compartir A pesar de todos los problemas, Alma Cero y Edwin Luna siguen adelante con sus planes y no hay nada que les quite la sonrisa del rostro. Foto: Instagram / @alma_cero | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lorena Ramírez es una voz muy conocida en Dallas, Texas, pues es locutora de Univision pero además, está casada con uno de los vocalistas de La Adictiva Banda San José de Mesillas. Foto: Instagram / @lorelamuneca | Univision 0 Compartir se casó con Isaac Sálas hace apenas 8 meses. Lorenita, como muchos la conocen,hace apenas 8 meses. 0 Compartir A pesar de que por el trabajo de ambos no les es posible vivir en el mismo lugar, han encontrado la manera para que las cosas funcionen. Foto: Instagram / @lorelamuneca | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hace poco, Lorenita e Isaac vivieron un viaje de ensueño a Disney. Foto: Instagram / @lorelamuneca | Univision 0 Compartir Otro artista de regional mexicano que se casó recientemente es 'El Penco', Leandro Ríos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El 14 de agosto del año pasado el cantante unió su vida por el civil con Elizabeth Murrieta. Foto: Instagram / @leandroriosmx | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A principios de este año, ambos confirmaron su unión al casarse también por la iglesia en la Catedral de Ciudad Obregón, Sonora, donde contaron con la presencia de muchas personalidades del espectáculo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Leandro Ríos comparte muchos momentos junto a su esposa y presume que tienen la misma pasión por el fútbol y llevan bien puesta la camiseta de los Tigres. Foto: Instagram / @leandroriosmx | Univision 0 Compartir Kenia Ontiveros tiene 26 años y dos pequeñas hijas con su prometido, Larry Hernández. Foto: Instagram / @keniaontiverosoficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en demanda de secuestro que lo llevó a la cárcel por un mes. Aunque aún no están casados, Larry y Kenia han demostrado que tienen una relación muy sólida pues hace dos años ella fue su gran sostén mientras enfrentaba lapor un mes. Foto: Instagram / @keniaontiverosoficial | Univision 0 Compartir hijos que tuvo Larry en su matrimonio anterior. Juntos tienen dos hijas, Daleyza y Dalary, además de los dosen su matrimonio anterior. Foto: Instagram / @keniaontiverosoficial | Univision 0 Compartir Kenia es empresaria y tiene la línea de cosméticos 'Kenia Ontiveros Beauty', pero también se ha convertido en una personalidad de la televisión al aparecer en el reality de Larrymanía. Foto: Instagram / @keniaontiverosoficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mayeli Rivera es otra mujer que es empresaria y cuya vida se ha vuelto pública al haber sido parte del reality 'Rica, Famosa y Latina' junto a su esposo Lupillo Rivera. Foto: Instagram / @mayelirivera | Univision 0 Compartir Mayeli y Lupillo tienen dos hijos, Lupita y LRey. Foto: Instagram / @mayelirivera | Univision 0 Compartir Ella, además, es la creadora de la línea de maquillaje 'Drama Queen' que se especializa en labiales y sombras para los ojos. Foto: Instagram / @mayelirivera | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En febrero de este año vimos desfilar a la pareja por la alfombra de Premio Lo Nuestro. Foto: Instagram / @mayelirivera | Univision 0 Compartir Cristi Solis es una mujer cubana, esposa del cantautor mexicano Marco Antonio Solís. es una mujer cubana, esposa del cantautor mexicano Marco Antonio Solís. Foto: Facebook / Cristi Solis | Univision 0 Compartir La pareja contrajo matrimonio en 1993, luego de que 'El Buki' se divorciara de la actriz y cantante mexicana Beatriz Adriana. Foto: Facebook / Cristi Solis | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cristian y Marco Antonio procrearon dos hijas a quienes llamaron Marla y Alisson, que hoy son unas bellas señoritas. Foto: Facebook / Cristi Solis | Univision 0 Compartir En el 2013 y tras 20 años de matrimonio, Marco Antonio Solís le dedicó a su esposa el tema 'Gracias por estar aquí'. "Ella es la musa de esta canción" dijo a la revista Ahora Mismo. Foto: Facebook / Cristi Solis | Univision 0 Compartir Aunque poco conocemos de ella, Lucero Chávez es esposa de Beto Zapata, vocalista y líder de Grupo Pesado. Foto: Facebook / @betozapataoficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fue en el 2010 que la pareja contrajo matrimonio y cinco años después, en el 2015, recibieron la llegada de sus trillizos: Alberto, Emiliano y Martín. Foto: Facebook / @betozapataoficial | Univision 0 Compartir Lucero, que es 17 años menor que Beto Zapata, está dedicada a sus tres hijos y en ocasiones la vemos en las transmisiones en Facebook que realiza el cantante. Foto: Facebook / @betozapataoficial | Univision 0 Compartir No conocemos el nombre de esta mujer pero sí, que lleva 35 años de matrimonio con Salomón Robles. Foto: Facebook / Salomon Robles Oficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A través de su página de Facebook, el cantante le ha dedicado románticos mensajes. Foto: Facebook / Salomon Robles Oficial | Univision 0 Compartir "Gracias por aguantar como toda una guerrera a toda dificultad que se nos presenta, eres mi ángel de mi guarda", escribió el cantante en parte del mensaje que fue publicado en redes sociales el pasado 21 de julio. Foto: Facebook / Salomon Robles Oficial | Univision 0 Compartir Gustavo Ángel, vocalista de Los Temerarios, está casado con la también cantante Priscila, que fuera líder del grupo Priscila y sus Balas de Plata. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De su relación nacieron tres hijos: Sara Priscila, Gustavo Ángel y Alejandro de Jesús. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Alfredo Ríos, mejor conocido como 'El Komander', mantiene su vida privada pero en enero de este año compartió esta cariñosa fotografía. Foto: Instagram / @alfredorios_1 | Univision 0 Compartir Ella parece ser la misma mujer con quien celebró la graduación de su hija Kenia en el 2014 y a quien en diciembre del año pasado le realizó su quinceañera. Foto: Instagram / @alfredorios_1 | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Komander tiene seis hijos, según reporta SDPnoticias.com que en el 2014 dijo que la esposa del cantante se encontraba en espera de gemelos. Foto: Instagram / @alfredorios_1 | Univision 0 Compartir Por último, no podemos dejar de mencionar a Maru Navaira, viuda del cantante Emilio Navaira. Foto: Facebook / Maru Navaira | Univision 0 Compartir Maru y Emilio Navaira estuvieron casados por 18 años, hasta la muerte del cantante en el 2016. Foto: Facebook / Maru Navaira | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Juntos tuvieron dos hijos, Panny y Frida Navaira, además de los otros tres hijos que tuvo 'El Rey del Rodeo', fruto de su primer matrimonio. Foto: Facebook / Maru Navaira | Univision 0 Compartir "Siempre oigo tú voz pero no te encuentro", escribió apenas el día de ayer, 16 de agosto, Maru Navaira a través de Facebook, mensaje que acompañó con esta fotografía. Foto: Facebook / Maru Navaira | Univision 0 Compartir

Al entrar en detalle, Larry compartió que el alcohol fue la razón por la que acabó en la cárcel, además de que ese vicio le hizo cometer muchas locuras.

“El alcohol me hizo mucho daño, llegué a sufrir lagunas mentales, incluso soñaba que estaba borracho y amanecía crudo. En un concierto, junto con los músicos, nos tomábamos una ‘pata de elefante’ de tequila”.

Sin embargo, el cantante de regional mexicano comentó que fue a raíz de esas experiencias aprendió a valorar su vida y a quienes lo rodean, sobre todo a su familia.

“Tengo familia que estuvo en la cárcel, un tío, hermano de mi mamá, estuvo cinco años encerrado en una cárcel de Estados Unidos, salió y volvió a lo mismo, yo estuve 30 días y al salir decidí que no podía regresar a la misma vida que tanto daño me causó”.



publicidad

Añadió que por ser persona pública solo iba a estar un par de días encerrado y luego saldría, pero la sorpresa fue que estuvo 30 días tras las rejas, los cuáles no se los desea a nadie.



Estas son las cinco personalidades que no creerás que posee Larry Hernández Univision 0 Compartir

“No pensé estar tanto tiempo en la cárcel, lo que más anhelaba eta estar fuera. Entre las cosas que aprendí es que uno es responsable de lo que hace, pero no de lo que se te pueda acusar.



"Yo sufrí muchas traiciones, estuve en la cárcel por una traición”.



Compartió que otra de las cosas que le han ayudado a ser otra persona ha sido tener un reality show, pues de temporada a temporada ha ido corrigiendo errores, sobre todo en la forma de tratar a su familia, principalmente a su esposa.

“Ahora la vida la veo diferente, antes me escondía tras unos lentes y como persona de reality he aprendido que es un trabajo y una forma de vivir distinto. A esa gente que me ataca porque en las primeras temporadas trataba mal a Kenia, los invito a que vean las nuevas temporadas, todo eso ha cambiado”.

También te puede interesar: Larry Hernández se vuelve a ‘enganchar’ en redes sociales: le llaman insoportable y naco