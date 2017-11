Larry Hernández se vuelve a ‘enganchar’ en redes sociales: le llaman insoportable y naco

A pesar de que asegura ser otra persona, Larry Hernández se volvió a enfrentar con varias personas en redes sociales, quienes lo atacaron con comentarios negativos tras presentarse en el programa de radio de ‘Tu mañana’ de Enrique Santos.

Luego de que el comunicador avisó que Larry estaría en vivo, de inmediato Santos comenzó a recibir mensajes en sus cuentas de Instagram y Facebook de mucha gente agradeciendo la presencia del cantante, pero otros más mencionaron que hasta cambiarían de estación.



Larry Hernández y su 'entretenida' vida de extravagancias en redes sociales El cantante de corridos pesados gusta de presumir a sus amigos, sean famosos o desconocidos. En este caso Larry Hernández compartió una foto con su amigo Rafael Amaya, actor de 'El Señor de los cielos', y lo 'balconeó' diciendo que 'Rafa' no sabía tomar un arma. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Larry se ha sometido a varios chequeos médicos y cada que asiste al doctor sube imágenes a sus redes sociales. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir El cantante gusta de subir imágenes polémicas como esta foto, en donde se muestra comprando las famosas camisas que usa el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El cantante de regional mexicano se puso a jugar lotería mexicana con varios amigos, incluido Lupillo Rivera, pero con la diferencia de que el juego de mesa era una 'narco-lotería', con imágenes y personajes alusivos al mundo del narcotráfico. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Otra de las extravagancias de Larry es charlar con sus fans desde la cama, ya sea a la hora de irse a dormir o al despertar. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Esta foto causó escándalos, porque fue cuando grabó a su hijo empujando a su madrastra Kenia en su pastel de cumpleaños. El cantante fue criticado en redes sociales y, como respuesta, los insultó de fea manera. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Éste es uno de los tantos textos que Larry respondió a sus 'seguidores' luego de que lo atacaron a él y a su hijo, después del pastelazo a su pareja. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Y qué decir de las fotos que el intérprete de narcocorridos constantemente sube a sus redes sociales, mostrando sus 'atributos' físicos. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir En uno de los videos que subió a su Instagram, se ve a Larry correr hacia la orilla de una alberca, con la ropa interior a manera de tanga, y sentarde en la cara de un amigo. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De manera frecuente, Larry se deja 'apapachar' por sus fans, como cuando deja que le toquen el trasero para complacerlas. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Y hasta en situaciones difíciles sube fotos, como cuando fue detenido por la policia de California, ya que lo consideraron sospechoso y creyeron que era un vendedor de droga. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Las joyas son parte de su personalidad y presumirlas parte de sus excentricidades. Foto: Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dentro de sus tantas locuras está convivir con la 'raza', como cuando recientemente le 'robó' su motocicleta a un joven mecánico para darse una vueltecita por las calles de la central capital de Jalisco: Guadalajara Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir De autos ni hablar: es un excéntrico de los coches deportivos, de lujo o todoterreno. Foto: Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Un día se le ocurrió subir esta foto, sin imaginar que sería nuevamente atacado con mensajes ofensivos que no aguantó y se volvió a enganchar con ellos. Foto: Larry Hernández Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Éste es un ejemplo de cómo les respondió a algunas de sus fanáticas. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Las veces que se ha accidentado, a pesar de la situación, no deja de subir imágenes, a pesar del estado en el que se encuentre. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Su obsesión por documentar su vida es tal, que incluso subió un video de él mismo orinando en pleno bosque. Foto: Larry Hernández Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dentro de sus varias excentricidades, y de las pocas que la crítica y sus fans agradecen, es su gusto por vestirse a la moda con ropa de marca. Foto: Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir Este superhéroe no es 'Batman', es Larry Hernández descendiendo de un árbol buscando a 'Robin'. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir La locura más reciente de Larry es un video donde sale disfrazado de un tenebroso anciano; el final es sorprendente. Foto: Larry Hernández Instagram Oficial, Larry Hernández Facebook Oficial | Univision 0 Compartir



Al llegar Larry y leer algunos de los comentarios, la situación empezó a subir de tono, a pesar de que él intentó mantenerse ecuánime y relajado. Santos le mencionó al aire lo que alguna gente decía, mensajes como: “Enrique todos los días te escucho, pero cuando llegue este personaje le cambio”.

Y Larry contestó: “Tú, con el simple hecho de entrar a comentar ya estás ahí y ni le has cambiado. No te estoy pidiendo que seas fan, solo ama y déjate querer”. A lo que la radioescucha respondió: “Sorry no soy así, pero no soy tu fan”.

En otro de los textos, donde ya Larry se comenzó a molestarse, fue cuando otra mujer le dijo que era un naco cualquiera porque ella lo veía en las primeras temporadas de su 'reality show' y veía cómo maltrataba a su pareja Kenia.



publicidad

“A ese personaje no lo soporto, seguí su reality y me molestaba como tratabas a Kenia. Eres un naco cualquiera, no te deseo ningún mal, pero mucho menos me gusta tu música”.



Exclusiva: Larry Hernández se citó y dio la cara con un narco que le amenazó de muerte Univision Radio 0 Compartir

Larry- de manera tajante- respondió: “Acaso me conoces. Se ve que te molesta y que todo lo que comes te hace daño”.

Larry le comentó a su entrevistador que al parecer esa mujer dejó de atender a su hijo para estar al pendiente de la entrevista y de ponerse a escribir textos: “Lo más seguro es que sea una mujer divorciada, por la cara que tiene”.

El cantante de regional mexicano dijo que no por ser artista tenía que aguantar lo que la gente le dice o escribe, pues: “siempre hay algo donde me ataquen a mí o a mi familia, hasta que el copete de mi mamá no les gusta”, dijo en la charla.

Pero la mujer que anteriormente había escrito volvió a responder y escribió el mensaje: “Yo no soy perfecta, solo Dios lo es. Ahí se ve la clase de persona que eres”.



Lo elegante no quita lo grupero y estos cantantes son el mejor ejemplo de ello Uno de los sueños de Gerardo Ortiz al alcanzar la fama, fue dignificar al cantante de regional mexicano y para ello, con sus ahorritos, comenzó a comprarse ropa de marca, buenas botas, sombreros y costosas joyas y relojes. El resultado fue, un joven exitoso y ejemplo para muchos. Foto: Cortesía: Gerardo Ortiz | Univision 0 Compartir Pero además, a Gerardo le gusta andar cómodo y a la moda, le encantan las gorras y los sacos sport de colores vivos. En la actualidad, su imagen es copiada por cientos de sus seguidores quienes siempre están atentos a los outfits que viste. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Larry Hernández, es otro de los cantantes que le dan una gran importancia a la apariencia y por lo tanto no escatima en adquirir siempre ropa y accesorios de marca, mismos que lo hacen lucir elegante y a la moda, tanto arriba como abajo del escenario. Foto: Cortesía: Larry Hernández | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También a la hora de vestir casual, Larry Hernández opta por ser innovador y esto sus fans lo agradecen, pues es muy raro que un hombre tan popular como él, repita alguna de sus ropas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Marco Antonio Solís tiene al mejor asesor de imagen en su casa, se trata de su esposa Cristian Solís, pues ella le ha enseñado a vestirse y a lucir siempre como un caballero. Foto: Cortesía: Marco Antonio Solis | Univision 0 Compartir Marco, viste siempre muy bien combinado, no puede salir a la calle sin llevar un look acorde al momento. Por algo es uno de los mejores vestidos de la música latinoamericana. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Christian Nodal, a pesar de su juventud, cuenta con asesores que le orientan cómo debe vestir un joven de su edad y pues él se deja querer y sus decenas de admiradoras agradecen que siempre está a la moda y muy bien aliñado. Foto: Cortesía: Universal Music | Univision 0 Compartir Y como todo joven, le encanta vestirse a la moda, de mezclilla, playeras y camisolas juveniles. Lo mismo cuida mucho el calzado y el peinado siempre está en su lugar. Foto: Cortesía: Universal Music | Univision 0 Compartir Alejandro Fernández, es otro de los galanes del regional mexicano que gusta de vestir de manera elegante y cada que aparece en público, sorprende con sus trajes, su peinado y su barba. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al 'potrillo' además, le encanta la moda fashion y casual y no le importa aparecer en pantalón corto, sandalias y hasta con gorra. Sus fans aseguran que él luce increíble se ponga lo que se ponga. 0 Compartir Para Poncho Lízarraga, como líder del Recodo, es muy importante que su agrupación luzca impecable y aquellos tiempos en que los sinaloenses aparecían con trajes llamativos y con enormes iniciales, han quedado atrás y en la actualidad, la elegancia es un sello de la banda. 0 Compartir Pero además, en lo personal, Poncho también se ha modernizado y es un apasionado de la moda y de los estilos casuales. Así que, uno de sus pasatiempos favoritos es irse de compras a las mejores tiendas de ropa. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde el inicio de su carrera, Lupillo Rivera se ha destacado por la elegancia, por lucir siempre impecable y para ello invierte una buena cantidad de dinero en su guardarropa. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Es muy común encontrarnos con Lupillo Rivera caminando por las calles de Rodeo Drive y cargando varias bolsas con ropa y accesorios nuevos. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir En la lista de jóvenes elegantes, no podía faltar Luis Coronel, todo un 'dandy', que además de saber cómo combinar sus prendas, elije a la perfección los accesorios y seguramente causará revuelo ahora que se presente en Premios Juventud 2017, donde está nominado. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y qué decir, a la hora de lucir casual, Luis es también todo un 'Coronel'. Le encantan los sombreros, las gorras, las chamarras y los tenis. Es el perfecto ejemplo del cantante de regional mexicano actual. 0 Compartir

E inmediatamente, Hernández le respondió: “Según en tus cuentas dices: Ama intensamente. ¡Falsa! Además, Jesusito no tiene nada que ver aquí, en ningún momento me he burlado de ti. ¿Acaso tú crees que Dios quiere que nos ataquemos".

Finalmente, ya más relajado, a pregunta de Enrique Santos, dijo que ha estado tomando terapia personal para controlar su carácter e incluso su terapeuta le prohíbe leer y tomarse personal los comentarios negativos hacia su persona o su familia.

“Son energías que estoy soltando, mi terapeuta me lo prohíbe, son cosas que no debería escuchar o leer. Es difícil contestarle a la gente, sobre todo a quienes no son los verdaderos fans”.

También te puede interesar: Alicia Villarreal ya ‘huele a suegra’ y su hija Melanie lo deja claro en sus redes sociales



publicidad