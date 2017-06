Edwin Luna prefiere la salsa a la música de banda y quiere cantar con Marc Anthony

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, confesó en exclusiva para Univision Entretenimiento que no le gusta escuchar la música de banda, ni la que él mismo interpreta ni la de sus compañeros: “La música que menos escucho es la regional, escucho más ritmos latinos llámese bachata, salsa, merengue”.

Como prefiere otros géneros decidió cambiar las botas vaqueras por los tenis. Ahora está promocionando su nuevo sencillo ‘Hasta volverme loco’, un tema de reggaetón que canta a dueto con el guatemalteco Pedro Cuevas y eso le ha costado fuertes críticas por parte de sus seguidores, pues asegura son muy celosos del género por el que se dio a conocer.



Las fotos más románticas que Edwin Luna y Alma Cero han compartido en Instagram A principios del mes de abril, Edwin Luna y Alma Cero celebraban tres años de noviazgo y poco tiempo después, acudieron ante un juez para casarse en secreto. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Cuando el vocalista de La Trakalosa de Monterrey compartió esta fotografía en Instagram, de inmediato empezaron los rumores de sus seguidores, quienes ya especulaban que él había contraido matrimonio con la actriz mexicana, Alma Cero. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir En sus fotos siempre se ha visto que derrochan amor y Edwin Luna no se cansa de agradecerle a su ahora esposa por el tiempo que comparte con él. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "El Señor nos ha bendecido al juntarnos y permitirnos estar juntos y nos seguirá llenando de bendiciones por el resto de nuestras vidas", escribió Edwin Luna al compartir esta fotografía. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Alma Cero en ocasiones tiene la oportunidad de acompañar a Edwin Luna en sus giras con La Trakalosa de Monterrey. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Pero también se dan tiempo de divertirse; aquí vemos a ambos en el estadio de Rayados. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Por amor hasta la camiseta me pongo", escribió la actriz al poner esta foto con la playera oficial de Rayados. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir Aquí otra foto de cuando Alma Cero acompañó a Edwin Luna en su gira por Guatemala. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir La pareja se la pasa aventando besos y más besos, derrochando amor. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "¿Y si nos vamos de tres en tres? ¿Si cada tres minutos nos reconquistamos sin pensar en mañana?", fue el romántico mensaje que publicó Alma al compartir esta foto. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir Edwin Luna estuvo previamente casado con Erika Monclova y fue el proceso de divorcio lo que no le permitía poder llegar al matrimonio con Alma Cero. Foto: Instagram @alma_cero | Univision 0 Compartir Hoy, eso ya no importa y ambos se apoyan en las buenas y en las malas. Foto: Instagram @edwinlunat | Univision 0 Compartir

“A pesar de varios comentarios que ha habido y todo, yo me siento muy contento. Aseguran que voy a acabar con mi carrera, ni madres, ahora más lo voy a hacer y sé que le voy a pegar. Me han dicho de todo, que no es lo tuyo y que te va a ir mal, lo mismo me dijeron cuando grabé la primera canción de banda y vamos ya con el sexto disco de temas inéditos”, comentó el cantante grupero.

Pedro es un artista guatemalteco que ha cantado salsa, pop y otros estilos, pero también está incursionando en este género urbano y sobre el cambio de Luna comentó: “A Edwin lo han criticado, pero porque no quieren que cante otra cosa, pues le dicen está buena la rola, si se escucha bien, peor tu no la cantes, entonces es como contradictorio”.



Edwin Luna no dejará sus orígenes en la música Univision 0 Compartir

Sin embargo, Edwin le manda un mensaje a todas sus seguidoras y asegura que no dejará la banda aunque no sea su 'hit' musicalmente hablando: “No quisiera dejar la banda, no voy a dejar la banda porque es como tenerle un respeto al público que nos hizo crecer, que escucha nuestra música día a día y que nos ha apoyado, pero también no me gusta dejar mis gustos a un lado”.

Edwin quien tiene una formación de folklor mexicano como bailarín, asegura que lo que quiere es promover la música sin importar el género que sea: “La música no divide, no tiene porque ser así, al contrario yo quisiera que al rato fueran a un concierto de La Trakalosa y pudieran bailar salsa y bachata, de todo, que se den hasta marometas si quieren y abarcar más tipo de público”.



Los integrantes de ‘La Trakalosa’ revelan cómo se protegen de la inseguridad Univision 0 Compartir

“Este no es el fin de mi carrera, mi carrera se va a acabar el día que ellos (sus seguidores) quieran, el día que ellos digan o hasta que me falle una cuerda vocal y no podré cantar más, mientras tanto me seguiré divirtiendo”.

Efectivamente Edwin no tiene límites, pues sueña con hacer un dueto muy especial: “Soy súper fan de Marc Anthony y hacer algo con él… wowwww sería padrísimo, ya Dios dirá”.