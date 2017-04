Chiquis se planta ante los hombres en 'Horas extras', su nueva canción que debuta en Uforia

Cuatro años después de que lanzó su primer disco, Chiquis Rivera está a punto de lanzar su nueva producción que se titulará ‘Entre botellas’ y de la cual se desprende la canción ‘Horas extras’ que escuchas en exclusiva por Uforia este jueves 13 de abril.

‘Horas extras’ es composición de Poncho Arrocha, con quien Chiquis compartió sus sentimientos y él se encargó de ponerles letra. “Le empecé a platicar algo de lo que yo estaba sintiendo, es de lo que se trata esa canción, y así es como nació ‘Horas Extras’”, comentó Chiquis en entrevista con Uforia Music al hablar sobre este tema que refleja los sentimientos de una mujer que ya no está dispuesta a esperar por un hombre que no le muestra su amor.



“Me cansé / de escucharte y estar soportando tanta estupidez / no me sirve de nada que digas que estás a mis pies / mejor ubícate”, comienza la letra de este nuevo sencillo que al iniciar su tonada se asemeja a la canción ‘ A cambio de qué’ de su madre, Jenni Rivera.

La hija de ‘La Diva de la Banda’ sigue sus pasos en este género y en su nueva producción, que espera lanzar a fines de este año, vendrán 12 temas inéditos y, probablemente, considerarían también escribir una canción

Cuando se le preguntó qué diría su madre al escucharla en este nuevo tema, Chiquis estuvo segura de que Jenni Rivera se sentiría orgullosa.



“Yo creo que mi mamá estuviera muy orgullosa porque no me he echado por atrás, no me he dado por vencida, estoy haciendo lo posible de crecer no nada más como mujer, sino también como cantante, vocalmente”, dijo en una entrevista a Uforia Music.

El video oficial de esta nueva canción lo grabó en Los Ángeles e invitó al actor venezolano Alejandro Nones, quien forma parte de la serie de televisión ‘ La piloto’ y ha actuado en diferentes novelas como ‘Corona de lágrimas’ y ‘Teresa’.

A pesar de la emoción que Chiquis siente al escuchar la música de banda, ella no descarta el poder incursionar en algún otro género musical.

“Cuando escucho la banda no saben lo que le pasa a mi cuerpo, pero también me gusta mucho el pop, en español, en inglés, me gusta Beyonce, me encanta Ana Gabriel, Shakira, J Balvin, me gusta mucho el reggaeton, no sé, algún día me gustaría hacer una canción con Pitbull, un dueto con Julión Álvarez, ya hice uno con Chino y Nacho pero sí como que le quiero entrar un poquito al reggaetón, a ver qué pasa”, comentó a Uforia Music.



