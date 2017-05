Quién es Ariana Grande, la cantante que daba un concierto cuando sucedió la mortal explosión en el Manchester Arena

Ariana Grande se encontraba este lunes en el Manchester Arena como parte de su gira 'Dangerous Woman'. Su concierto fue interrumpido hacia el final, luego de que los asistentes reportaran explosiones en el recinto.

Grande, quien no ha emitido ningún comunicado sobre lo ocurrido esta noche en la que se han reportado fatalidades y heridos, se dio a conocer por sus actuaciones tempranas en los foros de Broadway y en el canal de televisión Nickelodeon.

En paralelo a su carrera como actriz, la artista de 23 años destacó entre el público adolescente por su voz, debutando como cantante como parte de la banda sonora de 'Victorious' en el 2011.



Ariana Grande y su impactante transformación en chica glam

En 2008, con tan sólo 14 años de edad, Ariana ya tenía los reflectores posados sobre ella como parte del elenco de ' 13, A New Musical' en Broadway. Con el pelo al natural, un ligero delineado y brillo en los labios, la cantante y actriz se abría paso en el mundo del espectáculo, que más tarde la consideraría parte de la realeza adolescente.

Desde sus primeras apariciones sobre la red carpet, su cabello fue noticia. En 2010 , mientras formaba parte de las filas de Nickelodeon, llevaba la melena roja y comenzaba a refinar su estilo. Ojos un poco cargados, cejas arregladas y peinados alisados sencillos, eran su sello a los 16. En el 2011 ya dominaba sus poses frente a las cámaras y su estilo se suavizó. La piel bronceada y maquillaje mejor logrado ayudaron a moldear una presencia mucho más sofisticada. ¿Listones en el pelo? ¡Por supuesto! La coquetería se convertiría en su mejor arma en el 2012, además de recordarnos el característico estilo de la época en que Elvis volvía locas a todas las mujeres. Adiós al rojo y hola al marrón. Tras deshacerse del color que la caracterizó durante tres años, en el 2013 Ariana optó por teñir su pelo en un tono más natural y peinarlo en su ahora icónica media cola.

Ese mismo año, la cantante cayó en la tentación de llevar las puntas deslavadas. Ligeramente claras y con un poco más de volumen en la raíz, su peinado estrella la acompañaría en alfombras rojas y escenarios.

Siguió experimentando pues meses más tarde, Ariana decidió llevar su pelo al siguiente nivel y optó por un rubio cenizo. Quizás, este no sería uno de los looks más afortunados para muchas morenas, pero a ella le quedaba muy bien. Los labios rosados y el cat eye también tuvieron su debut ese año.

0 Compartir

Para el concierto navideño de iHeart Radio en 2013 , Ariana literalmente se soltó el pelo y decidió llevarlo ondulado sobre el escenario. La prensa se volvió loca, ¡Ariana se deshizo de su media cola!

iHeart Radio sacó lo mejor de la multipremiada intérprete por segundo año consecutivo. Para compartir el escenario en 2014 junto a Nicki Minaj, recurrió a una media cola alta y labios rosados y los acompañó de una diadema con orejas de gato que rápidamente copiarían todas sus fanáticas.

¡Diva consagrada! para los MTV Europe Music Awards en el mes de noviembre de ese mismo año, Ariana recurrió a una sexy melena suelta y maquillaje impecable que demostraron que nada quedaba de esa tímida chica que nos hacía reír en pantalla.

Otro look ganador de alfombra roja que se añadió a su lista fue el que eligió para los AMAS 2015 : un recogido alto ligeramente alborotado ¡y trenzado de fishtail! Su fórmula de labios rosados y cejas perfectamente arregladas impactaron, además de su delineado y sombras en tono dorado rosado.

No fue en vano que este año su look para los premios Billboard la colocó entre las mejores vestidas de la noche. Su media cola alta con largo hasta la mitad de la espalda la hizo lucir como una diosa griega, además de que su maquillaje completó esa apariencia effortless chic que ya la caracteriza.

En la entrega de los VMAs la vimos con una coleta de caballo alta texturizada y un maquillaje en el que resaltan los ojos. Las pestañas XL ya forman parte del look de la it girl. Foto: Getty Images | Univision

Como solista Ariana tiene tres produccciones discográficas: 'Yours Truly', My Everything y Dangerous Woman, que actualmente promociona en una gira mundial.

Grande es también un éxito en redes sociales con al menos 45 millones de seguidores, que se autodenominan 'Adrianators' en Twitter y otros 100 millones en plataformas como Instagram.