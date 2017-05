"Rota, lo siento desde el fondo de mi corazón": el mensaje de Ariana Grande tras la explosión en el Manchester Arena

El representante de la cantante Ariana Grande confirmó que la artista había salido ilesa de la explosión ocurrida este lunes durante el concierto que estaba realizando en el Arena de Manchester y en el que se han registrado 19 muertos y 50 heridos, según fuentes policiales.

Horas después del incidente, la cantante de 23 años se manifestó en redes sociales: "rota, lo siento desde el fondo de mi corazón. No tengo palabras" escribió a los más de 45 millones de usuarios que la siguen en Twitter.



broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.