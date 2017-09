Irreconocible: Bad Bunny ora a Dios y pide por su mamá, su abuela y Puerto Rico con unas rimas improvisadas

"El Puerto Rico de hoy no es el de ayer, pero tampoco será el de mañana" el de mañana va estar mas cabron, yo se que si, VOY A TI PUERTO RICO, VOY A NOSOTROS CONTRA LO QUE SEA! Ustedes no saben lo difícil que es para mi estar en tan lejos de mi casa y no poder hacer nada. Mi cuerpo está en Europa pero mi alma y mi mente están en Puerto Rico con ustedes. Aun no he podido ni hablar con mi madre y les juro que es lo que mas me duele. Apenas empezando una gira que por contrato tengo que terminar, y aunque así no fuera está siendo bien difícil viajar para PR. No tengo otra opción que dejar todo en las manos de Dios. Les juro que desde acá voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos! Le juro a mi pueblo que cuando llegue voy a estar presente dando la mano en todo lo que sea necesario. Me rompe el alma todas las imágenes de mi bella isla, pero se que muy pronto nos vamos a recuperar. PUERTO RICO TE AMO!! Como ya dije y seguiré diciendo, yo nací y me muero en mi isla. Estas son unas humildes letras desde el fondo de mi corazón puñeta, letras que me ayudan a sacar lo que siento en estos momentos tan difíciles para mi y para ustedes. Solo busco despejar la mente. QUE DIOS ME LOS BENDIGA!

