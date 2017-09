Arropada con la bandera y sobre el agua, esta cantante conmueve con un lamento que da esperanza a Puerto Rico

🇵🇷"Wrapped In Your Love"🇵🇷 I carry a heavy heart tonight mixed with bittersweet emotions. As I boarded my flight to NJ my heart ached for the island I call #HOME #PUERTORICO #MiIslaBonita I just left you and already I miss you, your scent, the way your sun kissed my skin, the way your air filled my lungs, the way you sung me to sleep with your crashing waves harmonized by the melodies of El Coqui. I washed away my worries in your waters and danced in your waves, thank you for so many memories, you complete me 🇵🇷 Señor ten misericordia , Lord have mercy #Preciosa Siempre Serás 🇵🇷🙈🙌🏽 #LaPerlaDelMar hermano @eliaspescadorphotography @mdollnyc gracias por cumplirme el sueño con esta foto Repost from @eliaspescadorphotograph- Hoy mi Puerto Rico 🇵🇷 tendra la noche mas larga por la espera del huracan mas fuerte de su historia mi isla hoy descanza para mañana trabajara fuerte por una isla nueva llena de esperanza, mi isla tendremos el momento mas duro pero nuestra victoria sera la mas grande papa Dios nos proteja y con esta foto los dejo por ultima hasta nuevo aviso un abrazo fuerte PR 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 @chachination #puertorico #huracan #maria #categoria5 #viento #lluvia #isla #prayfortheworld #hurricanemaria #Repost #dametumano #strongertogether #IslaDelEncanto #borinquen #jibarito #sanjuan #mayaguez #salinas #ponce #santurce #fajardo #culebra #palomino #TodosSomosDREAMERS

