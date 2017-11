Hermano de Verónica Castro sale en defensa de Cepillín y Maribel Guardia

El productor de televisión José Alberto ‘El güero’ Castro salió a la defensa de Maribel Guardia y Cepillín, los dos mexicanos que están nominados a los premios más importante de la música latina y han sido criticados por ellos: “Los GRAMMY son una organización muy seria que siempre han tenido una manera de escoger y votar a sus participantes y si el trabajo de Maribel o el trabajo del señor Cepillín son buenos ¿por qué no podrían estar nominados? creo más bien que la crítica es de poco criterio”.

El hermano de Verónica Castro y padre de la actriz Sofía Castro, reconoce que la costarricense de nacimiento tiene una gran trayectoria en México por lo que se merece estar nominada a unos premios tan prestigiosos: “La señora Maribel Guardia es una mujer que además de haber cantado y actuado durante no sé cuántos años de su vida”.



Lo mismo piensa del payasito Ricardo González ‘Cepillín’, quien ha dedicado 47 años de su vida a cantarle a los más pequeños de casa: “Yo canté sus canciones, no se enoje señor no porque yo diga que estaba muy chiquito, era yo medio joven y fíjate yo estando en mi pubertad escuché algunas canciones de Cepillín entonces hoy porqué no va a ser importante su música yo creo que es alguien más bien que trata de hacer ruido en los medios y ya”.

La entrega 18 de los premios GRAMMY 2017 serán en Las Vegas, Nevada el próximo 16 de noviembre de 2017 en el que Maribel Guardia está nominada en la categoría Mejor Álbum de Banda donde compite con la Original Banda Limón entre otros y Cepillín está nominado en la categoría Mejor Álbum Infantil.