Escucha un adelanto de la próxima canción de Shakira, 'Toneladas'

Shakira publicó un adelanto de una de sus próximas canciones el miércoles, y a juzgar por la letra de 'Toneladas', el tema podría ser una nueva carta de amor al futbolista Gerard Piqué, esposo de la cantante.

En el video, Shakira aparece cantando dentro de un estudio de grabación con luz fucsia y al lado de una mujer que toca el teclado.

"En el computo global de las cosas si debemos hacer un recuento. No me dejas ser infeliz a pesar de mis intentos. Eres como un querubín que vuela y vuela y vuela. Cantando canciones de amor cerca de mí aunque me duela", canta Shakira en el fragmento que publicó de la canción.



Check out this exclusive clip of Toneladas from Shak’s new album El Dorado (as revealed in the shakiraeldorado.com goldspots earlier this week) / No se pierdan este clip de la grabación de la canción Toneladas que forma parte del nuevo álbum de Shak, El Dorado (este clip fue compartido en los goldspots de shakiraeldorado.com a principios de semana). ShakHQ #ShakiraElDorado Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 17 de May de 2017 a la(s) 8:19 PDT

'Tonaladas' formará parte del álbum El dorado, el primer disco de Shakira desde 2014.

El dorado contará con 13 canciones, que incluyen éxitos como 'La Bicicleta', con Carlos Vives, 'Chantaje', con Maluma, 'Comme Moi', con el rapero francés Black M, y 'Me enamoré', que cuenta la historia de la noche en la que Shakira conoció a su esposo, el futbolista Gerard Piqué.

Además, el disco de Shakira incluirá un tema con Nicky Jam, llamado 'Perro fiel' y otra colaboración con Maluma, titulada 'Trap'.