Cómo tres periodistas impulsaron una ley que protegerá a los dueños de apartamentos en Florida

MIAMI, Florida.- "Tengan mucho, mucho cuidado, que la ley ha cambiado y estamos vigilando lo que están haciendo". La advertencia, emitida esta semana por el senador estatal de Florida René García, tiene como destinatarios a los dirigentes de condominios que en los últimos años han convertido en un infierno la vida de algunos dueños de apartamentos.

García, un senador estatal que representa a Hialeah, fue uno de los legisladores que promovió la ley que castigará los fraudes y robos en condominios aprobada este lunes en Tallahasse. Él conoce de primera mano el problema de las asociaciones de condominios por las llamadas que lleva recibiendo durante años de sus electores, pero le hicieron falta un puñado de artículos periodísticos y reportajes de televisión para que conociera su magnitud real y se pusiera al frente de la reforma.



"Después de investigaciones de la prensa y de la Fiscal General nos dimos cuenta de que había un problema bien grande. Que algunas de estas asociaciones estaban trabajando como casi dictaduras pequeñas", sostuvo el senador republicano en una rueda de prensa en la que dio detalles de la reforma a la ley de condominios, la primera en diez años en Florida que ahora espera la firma del gobernador Rick Scott para su aprobación.



Detrás de la ley a la que se refiere García hay tres periodistas y casi un año y medio de tocar puertas, hacer cientos de llamadas telefónicas y analizar cientos de documentos.

La investigación surgió a finales de 2015 cuando la periodista colombiana Erika Carrillo, de Noticias 23 y Univision Investiga, y la dominicana Brenda Medina y el peruano Kike Flor, de El Nuevo Herald, unieron sus fuerzas en 'Condos de Pesadilla', una investigación en la que descubrieron escándalos de fraude electoral, robos, conflictos de interés, poca transparencia e intimidaciones en las asociaciones de vecinos.

Carrillo puso sobre la mesa decenas de quejas que habían llegado a su canal de residentes de condominios. Por su parte, Medina y Flor llegaron con una serie de artículos y reportajes hechos en su periódico en los que pudieron ver de primera mano grandes abusos en los complejos de edificios de Miami-Dade.



Los tres tenían evidencias de que el condado era un paraíso para los fraudes en condominios de Florida, pero les faltaban las pruebas. Por eso, comenzaron con un trabajo de hormiga por el que analizaron una por una las 500 quejas de vecinos abiertas en Miami-Dade.

"Hacíamos turnos de madrugada y de noche para hablar con la gente. Empezamos con un condominio que tenía un patrón de mucho fraude electoral, donde una residente muy valiente tomó 2,000 fotografías" de firmas de una elección que alegaba era fraudulenta, recuerda Erika Carrillo.



El equipo periodístico analizó las 500 quejas abiertas contra las directivas de condominios presentadas en el condado de Miami-Dade. Noticias 23

El equipo periodístico fue puerta por puerta preguntando a los vecinos si las firmas que había en las actas de la elección eran suyas y la mayoría de la gente decía que no. Contactaron incluso con algunos dueños de apartamentos que tenían su residencia permanente en otros países y llevaban tiempo sin venir a EEUU, pero aparecía como que hubieran firmado.

También se encontraron con casos de robos millonarios por contratos que nunca existieron y con otros de desvío de fondos. Y se dieron cuenta de los pocos recursos que tenían quienes se sentían estafados para denunciar la situación.

Además descubrieron que la oficina estatal que regula los condominios, el Departamento de Regulaciones de Negocios y Profesionales (DBPR), tardaba meses en responder los casos y no denunciaba las irregularidades. "Esa agencia del estado durante diez años vio pasar por delante de sus manos esos delitos y no reportaron ni un solo caso", afirma Carrillo.



De Miami a Tallahassee

Pero esa no fue la única puerta que se les cerró cuando trataban de identificar la solución a las irregularidades que veían. "Las autoridades se iban pasando la pelota y decían que la ley tenía vacíos", lamenta Medina. "Nadie sabía la solución pero todos y cada uno eran conscientes del problema porque decían que lidiaban con él cada año".

Por eso, después de publicar los primeros reportajes, decieron que debían ir más allá en sus investigaciones para tratar de alcanzar la atención de los legisladores de Talahasse, los únicos que podían cambiar la ley.



Un año de publicaciones y el impulso de los senadores René García y José Javier Rodríguez y el congresista estatal José Félix Díaz dieron sus frutos este lunes con la aprobación de la reforma de condominios, algo que Brenda Medina achaca a "una combinación perfecta" de dos medios de prensa.

"La televisión llega a mucha gente, en el periódico podíamos abundar más sobre los problemas y el Miami Herald, al publicarlo en inglés, llegaba a más legisladores y a otras partes de la Florida", analiza. Además, "lo hicimos en un año electoral y a todo el mundo le importaba lo que estaba saliendo en la prensa. Este era el año para hacerlo porque todos iban a tener que responderle a la gente".



A eso, se le añadió el impulso de cientos de personas que vieron sus problemas identificados en esa serie de reportajes y se manifestaron en abril del año pasado exigiendo una solución. "Fueron cuatro semanas de protestas y nosotros recibimos casi 500 llamadas tras la primeras publicaciones. Reventaban el teléfono. Y cada semana era un condominio", apunta Carrillo.

Por eso, cuando este lunes se aprobó la reforma a la ley de condominios, la periodista colombiana no pudo evitar emocionarse al ver en el Congreso estatal a un grupo de diez vecinos de Miami-Dade que rentaron un bus y manejaron 9 horas hasta Tallahassee para estar en la votación.

"Cuando queda aprobada la reforma de ley y esta gente sale llorando a decirnos algo tan sencillo como gracias, yo creo que no hay premio ni salario que te pague eso. No hay mejor recompensa que ver que un trabajo tan grande tiene un beneficio para tanta gente. Este proyecto va a acabar beneficiando a millones de personas en Florida que pagan asociaciones", asegura.

"Estas diez personas que manejaron de Miami a Tallahassee no podían creer que estaban ahí y que el gobierno sí puede funcionar para ellos", añade Medina. Y aunque lo que hicieron podría verse como una victoria del periodismo, ella lo ve más como un deber del periodista que no acepta el no como respuesta de las autoridades.

"Cuando se habla de la importancia del periodismo local e hiperlocal, no hay nada más local que las casas de la gente. Nosotros nos metimos a los hogares de la gente. Era un proyecto muy necesario", afirma Medina al resaltar que muchas de las personas afectadas que encontraron no hablaban inglés, no conocían el sistema y no tenían a quien recurrir cuando se sentían engañadas.



De ser aprobada por el gobernador Scott, la norma podría a cientos de personas en el estado. Pero además, los legisladores de Miami-Dade decidieron asignar fondos para la apertura de una oficina del organismo estatal dedicado a investigar los condominios en el condado.

Para Carrillo, esta reforma no protege completamente a los dueños de apartamentos, pero es un primer paso al criminalizar lo que debería "ser un crimen desde hace una década". Por eso, aprobada la ley, advierte que no se quedará parada: "Ahora tenemos que hacerle seguimiento para que se hagan más reformas".



