Centro Nacional de Huracanes confirma la existencia de una depresión tropical al suroeste del mar Caribe

El Centro Nacional de Huracanes (NHS por sus siglas en inglés) confirmó en la mañana del miércoles que se formó al suroeste del mar Caribe una depresión tropical que traerá, por el momento, fuertes vientos y abundante lluvia en la costa de Nicaragua y Honduras.



