Veterano del ejército y despedido de su trabajo: lo que se sabe del autor del tiroteo de Orlando

Antes de ser despedido de su trabajo el pasado mes de abril, John Robert Neumann Jr. tuvo problemas con sus colegas. Y, aunque por el momento se desconoce el motivo que lo llevó este lunes a llegar armado a su antigua compañía, Fiamma, y disparar hasta la muerte a cinco empleados, la policía de Orlando confirmó que el hombre cometió el crimen de manera premeditada.

"Este individuo hizo un acto deliverado. Tenía un plan de acción", afirmó el alguacil del condado de Orange, Jerry Demings, en una rueda de prensa en la que identificó al autor del tiroteo y a cuatro de los cinco fallecidos.

John Robert Neumann Jr., que se suicidó después del tiroteo, acababa de cumplir 45 años, vivía solo en el área de Orlando, era veterano del ejército de EEUU, de donde salió en 1999, y había tenido antes problemas con la justicia.



Según el relato de los testigos, Neumann llegó sobre las 8 de la mañana de este lunes a Fiamma, un negocio que se dedica a la fabricación de lonas para acampada, entró por la puerta trasera y abrió fuego contra algunos de sus excompañeros.

"La mayoría de las víctimas fueron disparadas en la cabeza, algunas de ellas varias veces", aseguró Demings.

El alguacil definió al atacante como un "antiguo empleado insatisfecho" que tenía una relación negativa con al menos una de las víctimas y escogió a quiénes mataba y a quiénes dejaba con vida (unos ocho empleados sobrevivieron al ataque).

Incluso, según explicó, le pidió a una empleada temporal que empezaba a trabajar ese día que saliera del edificio y no la disparó.



El hombre, que llevaba un arma de fuego y un cuchillo, recargó el arma semiautomática en al menos una ocasión, afirmó Demings.

No es la primera vez que Neumann tuvo problemas en Fiamma, en donde trabajó varios años antes de ser despedido en abril por motivos que aún se desconocen.

De acuerdo con el alguacil Demings, en 2014, cuando el atacante todavía trabajaba en Fiamma, oficiales del condado acudieron a la compañía cuando el sospechoso supuestamente golpeó a uno de los empleados, pero no fue enjuiciado.

Además, Neumann tenía numerosos antecedentes criminales por conducir supuestamente bajo la influencia de sustancias tóxicas, alcohol y marihuana (DIU, en inglés) y otros delitos menores relacionados con drogas.



Workplace shooter John Robert Neumann Jr. has a lengthy criminal history. Here are his mugs from arrests dating back to 1995. pic.twitter.com/XlRTsRotv4