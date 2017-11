Ledezma: “Un militar activo me dio la información de lo que el Gobierno quería hacer conmigo”

"Salir de la patria que nos parió me cuesta mucho. Me siento desgarrado", declaró a NTN24 el alcalde metropolitano de Caracas .

"Salir de la patria que nos parió me cuesta mucho. Me siento desgarrado", declaró a NTN24 el alcalde metropolitano de Caracas . NTN24

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien hasta este viernes permanecía bajo arresto domiciliario en Venezuela y que huyó a Colombia, ofreció una entrevista exclusiva al canal NTN24 donde contó las razones por las que decidió salir de su país.

Ledezma, que escapó por la frontera y llegó a la ciudad colombiana de Cúcuta, reveló que un militar activo le informó que el gobierno de Nicolás Maduro tenía “otras intenciones” para él.

“Un militar que tú ves en los desfiles y en las ruedas de prensa, me hizo llegar la información. Gente que está en los servicios de inteligencia también me hizo llegar el plan que tenía el Gobierno conmigo”. Explicó que querían convertirlo en un rehén para utilizarlo como pieza de negociación, para doblegar a la oposición y para que el Gobierno pueda perpetuarse en el poder. Además dijo que esa es la intención que tienen con otros líderes de la oposición.



Vea la entrevista completa del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en exclusiva para La Tarde a las 5:00 pm COL/ 6:00 pm VEN pic.twitter.com/dyWIpHrDc0 — NTN24 (@NTN24) November 17, 2017

Ledezma confesó que jamás pensó irse de Venezuela. Relató que en 2014 cuando supo que lo iban a meter preso, discutió mucho con su esposa Mitzy Capriles. “Ella me decía que no me entregara, que no valía la pena que podía luchar desde afuera, y yo me negué”. Sin embargo, declaró que ahora siente que puede ser más útil desde el exilio.

"Salir de la patria que nos parió me cuesta mucho. Me siento desgarrado. Es una paradoja lo que vivo. Jamás pensé salir de la patria, siento que me arrancaron un hijo”, expresó.

Cuando recordó la enorme cantidad de venezolanos que han decidio salir de su país, el dirigente político se emocionó y tuvo que detener la entrevista por unos minutos. Dijo que Venezuela hoy está en todos lados.



publicidad

“Venezuela está en la esperanza de esos jóvenes que se fueron porque no quieren perder la esperanza por su futuro, y prefieren el dolor de la patria ausente que se lleva en el corazón”, declaró entre suspiros.

Ledezma, quien recientemente había manifestado su rechazo a decisiones de la Mesa de Unidad Democrática, aclaró que no se opone al diálogo. “El diálogo es necesario, pero una cosa es el diálogo serio y otra es esta parodia que quieren hacer en República Dominicana, con agentes que están al servicio del Gobierno”, declaró.

Dijo que algunos miembros de la oposición venezolana querían “enlodar” la bandera de su país.

Ledezma contó que recibió una llamada de apoyo del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. “Veo que las palabras de Santos no son una solidaridad con la oposición sino con la democracia”, dijo.

El líder de la oposición venezolana declaró que los venezolanos han perdido casi todo. “La gente ha perdido la vida por falta de medicamentos, hay candidatos que perdieron gobernaciones, empleados que perdieron sus trabajos en Pdvsa, pero no han perdido el decoro”.