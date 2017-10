El Senado no aprueba fondos para ayudar al sector agrícola en Florida devastado por Irma

MIAMI, Florida. - El Senado de Estados Unidos dio el visto bueno preliminar que le otorgará 36,500 millones de dólares en ayuda financiera a los estados más afectados por los huracanes, sin embargo no incluye los 3,000 millones que el sector agrícola en Florida pidió para recuperarse del impacto de Irma.

La medida le dará cerca de 19,000 millones de dólares a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que, como ha dado a conocer, se está quedando sin fondos mientras enfrenta múltiples desastres naturales en Florida, Texas y Puerto Rico.

Por su parte, Florida había solicitado 27,000 millones de dólares para los esfuerzos de recuperación después del huracán Irma, pero, aunque no se ha confirmado la porción que se le dará, se sabe que no cumplirá con las expectativas del estado. La industria agrícola había solicitado 3,000 millones de dólares y no los recibirá por el momento.





Las estimaciones preliminares descubrieron que la industria agrícola de Florida en general sufrió una pérdida de 2,500 millones de dólares. Específicamente, la de cítricos perdió 761 millones de dólares.

En todo el mundo, Florida ocupa el segundo lugar después de Brasil en producción de naranjas. La industria de los cítricos le genera al estado, cada año, cerca de 8,000 millones de dólares.

El comisionado de Agricultura de Florida, Adam Putnam, le dijo a Sunshine State News que estaba decepcionado por el hecho de que la ayuda no incluye dinero para la industria agrícola.

"Estoy decepcionado de que la actual legislación de alivio de desastres no incluya un apoyo muy necesario para la agricultura, a pesar del apoyo fuerte y unificado de la delegación del Congreso de la Florida", dijo Putnam en un comunicado.



"Rescaten la industria cítrica o encuentren su jugo de naranja en otra parte"

Los legisladores de Florida ya habían advertido sobre la ayuda financiera que necesitaba con urgencia el sector agrícola para rescatar la producción de cítricos.

Las 31 millones de cajas de naranjas que Florida produjo durante la temporada que finalizó el 30 de septiembre fue el número más bajo desde 1942, según un informe de Bloomberg News.

Antes del paso de Irma, la industria estaba luchando por recuperarse del enverdecimiento de los cítricos, la enfermedad que ha reducido la producción en más del 60% durante la última década. Los productores apenas habían empezado a progresar, pero ahora deben recuperarse de una tormenta tan poderosa que algunos bosquecillos informaron que sus naranjas cayeron al suelo a consecuencia de los fuertes vientos, según el Departamento de Agricultura de la Florida.