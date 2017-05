"¿Eres ilegal?": la pregunta de un policía a un hondureño al que acababa de atropellar un auto

MIAMI, Florida. - Todo quedó grabado en las cámaras corporales de los policías que fueron a tomar el parte del accidente. Marcos Antonio Huete, un inmigrante hondureño de 31 años, estaba tirado en una vereda junto a su bicicleta después de ser arrollado por una camioneta en la ciudad de Key West, en los Cayos de Florida, cuando iba a trabajar.

"¿Hablas español?... ¿Tienes ID?...¡¿Pasaporte, visa... qué?!... ¿Eres ilegal?... ¿Eres un ciudadano ilegal?... ¿Quieres una ambulancia: sí o no?", le preguntaba insistentemente y en inglés un agente del sheriff del condado de Monroe.



publicidad

En el suelo y, ante las preguntas del agente, Huete le contesta con monosílabos antes de tomar el celular para llamar a su hermana, que no tarda en llegar a la escena.

Sólo horas después del accidente, que tuvo lugar el pasado 27 de abril, y tras pasar por el hospital donde le dieron unas muletas y pastillas para el dolor, Huete fue enviado al centro de detención de Krome, en Miami, donde lleva casi un mes detenido a la espera de una probable deportación.

Según el testimonio de su hermana Olga, una vez que les dieron de alta en el hospital, los esperaba un policía que les dijo que debían regresar al lugar del accidente. "No nos dijo para qué, pero bueno, nosotros regresamos porque mi hermano no había hecho nada. No teníamos que andar huyendo", le contó a Univision Noticias.

Accidentado, multado y detenido por la Patrulla Fronteriza

Una vez allí, asegura que llegó una patrulla del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) que multó a Huete con 75 dólares por considerarlo culpable del accidente, como se puede ver en el parte del incidente.

Después llegaron otros agentes de la Patrulla Fronteriza que, según el relato de Olga, les pidieron que le enseñaran sus papeles y se llevaron a su hermano por ser indocumentado.

"Yo estoy indignada con esto porque yo entiendo que no tenemos papeles, pero lo que no entiendo es la justicia que dicen que hay acá porque no es justo que esa señora (la conductora de la camioneta) lo haya atropellado y ella se haya subido a su carro como si nada", lamenta Olga Huete. "El hecho de que no tengamos papeles no quiere decir que no tengamos derechos".



publicidad

En un comunicado enviado a Univision Noticias, la Patrulla Fronteriza asegura que FHP se comunicó con sus agentes "para asistir a la identificación del sujeto (Huete)". Sin embargo, afirma que es un contacto que "rara vez" hacen esas dos agencias.

Por su parte, la oficina del sheriff de Monroe le dijo a Noticias 23 que no tiene "ninguna política oficial" para notificar a personas que creen que puedan estar de manera ilegal en el país.

Trato poco humano del agente

Lo cierto es que, aunque la familia ha contactado a un abogado para luchar por la permanencia de Huete en el país, este hondureño que trabajaba en la construcción y en restaurantes para mantener a su madre y a dos hijas que viven en su país de origen se encuentra a un paso de ser deportado.

Según la Patrulla Fronteriza, el hombre cuenta con una orden de deportación desde 2010 y está detenido en Krome a la espera de que se lleven a cabo los procedimientos para su salida.

Además, tiene cargos criminales por haber vuelto a entrar en EEUU después de una expulsión.

El caso ha llamado especialmente la atención por el trato poco humano que el primer agente del condado de Monroe le dio al inmigrante después de sufrir el accidente al preguntarle antes por su situación legal en el país que por su salud.

"Preguntar por el estatus migratorio a una persona después de haber sido golpeada por un coche ofende la sensibilidad sobre los derechos humanos y es muy contraproducente para la aplicación efectiva de la ley", le dijo en un comunicado a Univision Noticias Howard Simon, director ejecutivo del capítulo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).



publicidad

En el video se puede ver cómo sólo llaman a una ambulancia para que lo atiendan después de que llegue un segundo policía del condado que le pregunta en español si quiere recibir asistencia médica.

A juicio de Simon, lo que debería haber hecho el primer agente es asegurarse que Huete recibía la atención médica adecuada.

Además, apuntó que incidentes como estos demolen la confianza de la población en la policía. "El momento en que estos funcionarios se convierten parte de la fuerza de deportación masiva del Presidente (Donald) Trump será el fin de la cooperación entre las comunidades de inmigrantes de EEUUy la policía local".

Mira también: