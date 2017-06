Video 🎥 "¿Tienes papeles?": Un cajero de un 7-Eleven agrede verbalmente a un hispano por no hablar inglés

Un cajero de una tienda 7-Eleven agredió verbalmente a un joven cubano por no hablar inglés, tal y como recoge un video que grabó la propia víctima y que se ha viralizado en redes en los últimos días. En él, se puede observar al cajero de la tienda gritándole, visiblemente alterado: "¿Estás aquí legalmente?", ¿Por qué no hablas inglés si eres ciudadano estadounidense?" y "¿Tienes papeles?".

Según explicó el joven Yasmany Rodríguez a Univision Noticias, el incidente tuvo lugar el pasado sábado cuando acudió a comprar cigarrillos a la sucursal de 7-Eleven donde suele adquirirlos. Pidió dos cajetillas, pero el empleado solo le entregó una. Le pidió la segunda en español, pero se negó a dársela.



"Me dijo que si yo no lo sé decir en inglés que no me iba a vender", dice Yasmany. Cuando el joven insistió, el hombre comenzó a enfadarse y a gritarlo. No era la primera vez que este trabajador lo atendía en esta misma tienda, pero nunca le había sucedido algo semejante.

"Todos tenemos los mismos derechos, aunque unos seamos hispanos y otros americanos", dice por teléfono Yasmani, de 22 años, quien llegó a Estados Unidos hace dos años desde Cuba. Es residente legal, pero admite que todavía no sabe hablar inglés.

Jorge Lorenzo, abogado de la familia, dijo a Univision Noticias que están invesigando si se pueden emprender acciones legales por el incidente en virtud del acta de derechos civiles de Florida de 1992, que prohíbe la discriminación por razón de raza, color de piel, religión, sexo, origen nacional o discapacidad. "Desgraciadamente muchos inmigrantes se pasan la vida trabajando no tienen la oportunidad de ir al colegio, y el hablar inglés no es un requisito para vivir aquí y para que te traten con respeto", dijo Lorenzo.