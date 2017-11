Solo un político de carrera entre los cuatro candidatos por la alcaldía de Miami Beach

Los habitantes de esta ciudad están llamados a elegir a un nuevo alcalde y dos comisionados (para los grupos 2 y 3). También se votará por la propuesta que busca aprobar una ordenanza que cambie el horario límite a las 2:00 am, en vez de las 5:00 am, en la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en Ocean Drive.

Miami Beach es una ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida. La ciudad opera bajo la forma de gobierno de comisión / administrador municipal. La comisión consiste en un alcalde y seis comisionados que sirven como el cuerpo de la ciudad que hace las políticas.

El administrador de la ciudad se asegura de que las políticas, directivas, resoluciones y ordenanzas adoptadas por la comisión de la ciudad se cumplan y se implementen. El administrador de la ciudad también está a cargo de las operaciones diarias de la ciudad.

El próximo 7 de noviembre los habitantes de esta ciudad están llamados a elegir a un nuevo alcalde y dos comisionados (para los grupos 2 y 3).

Además en Miami Beach se votarán por dos propuestas: Cambio del horario límite de venta/consumo de bebidas alcohólicas en Ocean Drive entre las calles 5 y 15 y por el Incremento del Coeficiente de Utilización del Suelo (FAR) de los distritos del Centro Urbano 1 (TC-1), Centro Urbano 2 (TC-2) y Centro Urbano 3 (TC-3) a un Coeficiente de Utilización del Suelo de 3.5.

Propuestas a votar en Miami Beach:

1. Actualmente las leyes de la Ciudad permiten la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en propiedades privadas en los establecimientos donde se venden y consumen bebidas alcohólicas ubicados en Ocean Drive, entre las calles 5 y 15, de 8:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente. ¿Deberá aprobarse una ordenanza que cambie el horario límite a las 2:00 a. m., en vez de las 5:00 a. m., y excluir de este cambio de horario límite a las áreas interiores de los establecimientos en las que se venden y consumen bebidas alcohólicas y que están completa y totalmente cerradas y ubicadas en los hoteles?



Puede responder Sí o No.

2. El Coeficiente de Utilización del Suelo (FAR, por sus siglas en inglés) es la medida que la Ciudad utiliza para regular el tamaño total de un edificio. ¿Deberá la Ciudad aprobar una ordenanza que incrementa el FAR en los distritos de zonificación del Centro Urbano (TC, por sus siglas en inglés) (avenidas Collins y Dickens hasta Indian Creek Drive, entre las calles 69 y 72) a un FAR de 3.5, del actual FAR que oscila entre 2.25 y 2.75 en el distrito del TC-1; de 2.0 en el distrito del TC-2; y de 1.25 en el distrito del TC-3?

Puede responder Sí o No.

Candidatos para alcalde de Miami Beach:





Kenneth Bereski II Bereski, de 37 años, lleva 12 años viviendo en Miami Beach. Durante casi 10 años dirigió una pequeña empresa que presta servicios a consumidores y pequeñas empresas en el condado de Miami Dade, además de ser voluntario en causas ambientales locales. A finales del 2015, Kenneth fue atropellado por un automóvil en su bicicleta y sufrió lesiones en el cerebro y la columna vertebral. Accidente que lo dejó incapacitado para manejar su negocio SoBeMac, una empresa consultora de tecnología de la información y defensora de la seguridad de las bicicletas. Propuestas Miami Beach un lugar seguro. Miami Beach un lugar agradable para vivir y trabajar. Impulsar causas ambientales.

Dan Gelber Gelber, de 57 años, es un fiscal miembro del Partido Demócrata que sirvió en la Legislatura de Florida de 2000 a 2010 y fue el candidato demócrata para Procurador General de Florida en 2010. Gelber representó al distrito 106 en la Cámara de Representantes de Florida de 2000 a 2008. Luego se desempeñó en el Senado de Florida, representando al distrito 35 entre 2008 y 2010. Se postuló para ser Procurador General de Florida en 2010, pero perdió las elecciones generales con la republicana Pam Bondi. Desde 2012, Gelber cofundó el bufete de abogados Gelber Schachter & Greenberg, una firma que maneja casos de defensa criminal de cuello blanco en Florida. Propuestas Abordar agresivamente los problemas de tránsito y desarrollo de la ciudad. Continuar los esfuerzos para que la ciudad sea más resistente al aumento del nivel del mar. Seguridad pública: centrarse en un retorno de la policía comunitaria en cada vecindario de la ciudad y aumentar la presencia policial y mejorar su enfoque.

Daniel Kahn Kahn, de 37 años, lleva 11 años viviendo en Miami Beach. En sus comienzos al sur de Florida se dedicó al sector del turismo y se desempeñó como gerente en Touch on Lincoln Road y Director de Mercadeo de Alimentos y Bebidas para Morgans Hotel Group que incluía Delano, Shore Club y Mondrian Hotels. En los últimos años, Daniel se ha encargado de dirigir la empresa de marketing y productos promocionales llamada The Kahncept Group. El slogan de su campaña para llegar a la alcaldía es: Con Daniel Kahn, "We Kahn Change". Propuestas Residentes, fuerza de trabajo y turistas son los tres ejes de la campaña de Kahn. Asegura que con un ojo puesto en los tres, Miami Beach puede alcanzar nuevas alturas.

June Savage Savage, de 50 años, es una profesional en el mercado inmobiliario de lujo del sur de Florida, que ha servido en el comité de promoción de bicicletas del condado de Miami-Dade. Propuestas Los principales temas que Savage dijo que ejecturaría una vez sea alcalde son: Crimen, educación, infraestructura, turismo y las aguas crecientes.





Candidatos para Comisionado de grupo 2:

Mark Samuelian

Rafael A. Velasquez

Candidatos para Comisionado de grupo 3:

Michael Góngora

Adrian Gonzalez

Para saber dónde debe votar el próximo 7 de noviembre, haga clic aquí.

Además, aquí puede acceder a una copia de la boleta de votación de Miami Beach.