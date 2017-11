La policía investiga una cuarta muerte en Tampa como obra de un supuesto asesino en serie

Miedo, angustia y desesperación son los sentimientos que acompañan a los residentes de Seminole Heights, en la ciudad de Tampa, Florida, luego que la policía confirmara la muerte de un hombre de 60 años, la cuarta víctima de una serie de asesinatos en el vecindario que comenzó el mes pasado.

Stephen Hegarty, portavoz del Departamento de Policía de Tampa, confirmó a Univision Noticias que este nuevo asesinato está siendo relacionado con una serie de muertes que ha dejado otras tres víctimas mortales en aproximadamente un mes.

Según el reporte policial, a las 4:51 de la madrugada de este martes se recibieron varios informes de tiroteos cerca de Nebraska Avenue y East McBerry Street, al norte de Tampa. Cuando llegaron a la escena, se encontraron con el cuerpo sin vida de Ronald Felton, un trabajador que se había ofrecido como voluntario en un banco de alimentos cerca de la escena donde se produjeron los hechos.



Tampa Police arrived within seconds of 911 call; witness says had officers arrived seconds earlier they could've captured the shooter. https://t.co/OTcIgml1ds pic.twitter.com/vCxYB087Y6