Una conversación con Yarel Ramos de Edicion Digital California

LOS ÁNGELES, California.- Univision estrenará Edicion Digital California, un nuevo y dinámico noticiero de 30 minutos, este 17 de abril. En el marco del lanzamiento del nuevo programa conversamos con Yarel Ramos y la presentadora nos compartió su perspectiva sobre la experiencia de ser inmigrante, el rol de los medios sociales y qué significa ser miembro de la generación de los ‘millennials’.

¿Qué puede esperar la audiencia de Edicion Digital California?

Una perspectiva nueva sobre las noticias del momento. El programa es dinámico, rápido está conectado digitalmente, es divertido y siempre informativo.

Te han llamado el rostro de los ‘millennials’ hispanos, ¿qué opinas sobre ese tema?

Esta es una pregunta difícil porque no me refiero a mí misma en esos términos. No me tomo tan en serio y me considero una chica mexicana-estadounidense normal, en busca de la felicidad y viviendo su vida. A veces las personas hablan mal de los ‘millennials’, pero nuestra generación ha crecido en medio de dos mundos. Sin embargo nos preocupamos mucho por nuestra gente, nuestra comunidad, el medio ambiente y el planeta. Nos esforzamos y luchamos por una buena educación y valoramos la inteligencia. Impulsamos el crecimiento como ninguna otra generación. Tenemos muchas facetas y no encajamos en un solo molde. No solamente soy una periodista, una escritora y una chica de Los Ángeles. También soy una feminista y una persona que apoya causas humanitarias. Me encantan los niños, me encanta coser mi propia ropa, me encantan los libros, me encanta bailar y amo los corridos. Soy una mezcla de todo los ‘sabores’ de mi ciudad. Soy un reflejo de mi entorno, una conexión de mi comunidad, una representante de mi pueblo, de mi familia. Soy una soñadora americana.



¿Cuál ha sido tu experiencia como una inmigrante?

Mis padres provenían de pueblos muy pequeños en México y llegaron aquí sin documentos, con muy pocos recursos y a edades muy tempranas. Tuvieron que trabajar muchísimo y muy duro, a veces tenían dos trabajos al mismo tiempo y nunca pidieron ayuda. Pero lo lograron. Ante todo ellos siempre estuvieron allí para mis hermanos y para mí, nos enviaron a la universidad, nos criaron con valores y con muchísima bondad. Nuestra familia tenía pocos ingresos, pero siempre había una abundancia de amor. Ellos me han mostrado lo que realmente significa la lucha: ayudar a los demás, a la próxima generación, a nuestro futuro. Mis padres son el ejemplo de lo que significa ser un mexicano-americano. Han adoptado ambas culturas, ambos lenguajes, las costumbres de este país, han tenido que hacer sacrificios y siempre han trabajado durísimo. Ellos nos han heredado todos estos valores. Soy un reflejo de todo lo que dejaron en México y de todo lo que siempre desearon para sí mismos, pero nunca pudieron lograr. Mis logros son de ellos y todo lo que hago es por ellos. Por eso la experiencia de los inmigrantes es tan cercana a mi corazón. Es una experiencia que viví en mi propio hogar y sigo viéndola en los rostros de los estudiantes con los que hablo y en la comunidad en la que crecí. Esa es la comunidad que me formó, la comunidad que me hizo.



¿Qué te atrojo al periodismo?

Yo crecí viendo Univision 34 en Los Ángeles y fue una fuente de inspiración. También admiro el trabajo de Oprah Winfrey, Maria Elena Salinas, Dan Rather y Soledad O’Brien

¿Qué papel juegan las redes sociales en el periodismo moderno?

Las redes representan un rol muy importante porque sirven como una nueva plataforma para compartir la información.

Los sitios favoritos de Yarel Ramos en Los Ángeles

Uno de los lugares predilectos de Yarel es la Plaza Olvera, situada en el corazón de Los Ángeles.

La presentadora también guarda un lugar especial para el Hollywood Bowl. El anfiteatro ofrece conciertos, presentaciones y espectáculos pirotécnicos.

Yarel nos compartió que disfruta visitar el observatorio Griffith. El popular sitio brinda vistas impresionantes del paisaje angelino.

La periodista nos contó que le gusta visitar el distrito de la moda y observar los murales que se pueden encontrar en el centro de los Ángeles.

El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) también se encuentra en la lista de los sitios favoritos de Yarel.

La presentadora de Edicion Digital California es aficionada del béisbol y de los LA Dodgers. Por esta razón el estadio de la novena angelina forma parte de sus sitios favoritos.

Yarel nos dijo que el restaurante Guelaguetza ocupa un sitio especial en su lista de lugares especiales. El establecimiento está situado en Koreatown y ofrece un menú repleto de platillos oaxaqueños.

Venice Beach también es uno de los destinos favoritos de Yarel. La presentadora frecuenta la playa junto a sus amistades.

¿Cuál ha sido tu asignación favorita o la más difícil?

Mi asignación de trabajo favorita fue la Convención Nacional Demócrata en 2008 y la más dura fue la Convención Nacional Republicana ese mismo año.

¿Qué inspira tu trabajo con las organizaciones Corazón de Vida & Rayo?

Mi declaración personal en la universidad comenzó con la frase: "Quiero cambiar el mundo". Esa es una meta que sigue ocupando un lugar importante en mi corazón. Todo lo que hago es con la esperanza de que pueda inspirar o motivar a alguna persona, que quizás pueda tocar la vida de alguien. De alguna manera u otra, ya sea a través de mi trabajo en la televisión o mi pasión por ayudar a los demás, mi amor por viajar o simplemente por la forma en que vivo mi vida, guardo la esperanza que mis acciones puedan servir un propósito positivo.



¿Quién es la persona más influyente en tu vida?

La persona más influyente en mi vida es mi padre. Él es la persona más responsable que jamás he conocido. También admiro a la presentadora y productora Oprah Winfrey.

¿Quién es tu héroe?

Mis héroes son mi madre y mi padre.

¿Qué es lo que más te apasiona?

Me apasiona la información, el empoderamiento, los libros, la bondad y ayudar al prójimo.

¿Cuál es tu sueño más grande?

Mi mayor sueño es vivir la vida más feliz y maravillosa que pueda. Ir a todos los países que quiero conocer y aprender sobre ellos ayudando a su gente. Me gustaría ser una líder en mi comunidad, ser una fuente de esperanza e inspiración para los jóvenes.

Edicion Digital California se trasmitirá a las 12:30pm (hora local) de lunes a viernes en las estaciones locales de Univision en California: Univision 34, Univision 39, Univision 14, Univision 19 y Univision 21 y por streaming en univisionca.com.

