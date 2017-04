Tiroteo en una escuela primaria en San Bernardino deja al menos dos muertos

LOS ÁNGELES, California.- Un tiroteo en la ciudad californiana de San Bernardino dejó este lunes al menos dos personas muertas y varios heridos en una escuela primaria, según informaron las autoridades.

"Dos adultos murieron en un salón de clases", informó en Twitter Jarrod Burguan, jefe de la policía de la ciudad. "Hay dos personas heridas, posiblemente estudiantes, que fueron trasladados al hospital", agregó.

Burguan explicó que creen que "se trata de un caso de asesinato suicidio" que ocurrió en un aula de clase. No pudo confirmar que el agresor está entre los fallecidos, aunque aseguró que ya no existe ninguna amenaza. La policía sigue realizando operaciones en la zona para asegurarla.

En vivo: Siga aquí en directo las imágenes aéreas de la escuela donde ha ocurrido el tiroteo.

Entre las víctimas hay un profesor, según informó María García, del Departamento de Policía, citada por ABC.

Autoridades en el condado de San Bernardino especificaron que el tiroteo se produjo en la primaria North Park, ubicada en la cuadra 5300 de la calle North H.

Imágenes aéreas mostraban cómo los estudiantes eran evacuados a la Escuela Secundaria Cajon por una de las canchas de baloncesto del complejo estudiantil.

Este suceso se produce un año y cuatro meses después de que 14 personas murieran y 22 resultaran heridas en otro tiroteo en San Bernardino perpetrado por un joven que se definió como un "soldado" del grupo terrorista Estados Islámico o ISIS.



San Bernardino, una ciudad de más de 200,000 habitantes, se encuentra aproximadamente a 60 millas al este de Los Ángeles.



Preliminary info is 4 victims, being treated. Suspect is possibly down as well.