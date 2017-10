Mueren cuatro jóvenes en presunta carrera de autos callejera en California

LOS ÁNGELES, California.- Una presunta competencia de velocidad entre los conductores de dos autos terminó con la muerte de cuatro personas en Northridge, en el Valle de San Fernando, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Según las declaraciones del oficial Shane Bales al diario Los Angeles Times, el accidente ocurrió a las 11:00 pm del viernes, cuando el conductor de un BMW plateado perdió el control mientras avanzaba hacia el este por la calle Lassen junto a un sedán de color oscuro.



El BMW se deslizó por la carretera golpeando un poste de luz y posteriormente quedó incrustado en un árbol. El impacto fue tan severo que dos pasajeras sentadas en el asiento trasero murieron instantáneamente, dijo Bales. Fueron identificadas como Amanda Alfar, de 21 años y residente de Panorama City y Leena Ammari, de 21 años y residente de Reseda.

Dos hombres, el conductor y el copiloto, también perdieron la vida, dijo el oficial. Sus nombres son Martín Gómez, de 20 años y vecino de Granada Hilss, quien iba conduciendo; y Denney Lomeli, de 20 años y residente de North Hills.

El fotógrafo aéreo Stu Mundel publicó en su cuenta de twitter cómo quedó el carro luego de que se incendió.



Northridge on Lassen near Balboa fatal crash Car split in half after hitting a tree @CBSLA pic.twitter.com/QlOqhQjZRa