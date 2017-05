Alertan por la presencia de osos en Los Ángeles tras la muerte de un perro en una casa

LOS ÁNGELES, California.- Autoridades del condado de Los Ángeles alertaron a quienes viven en las faldas de las montañas de San Gabriel, en el condado de Los Ángeles, por la presencia de osos en esa zona al registrarse esta semana dos encuentros que dejaron un perro muerto.

La Policía de La Verne, una pequeña ciudad en el noreste del condado, reportó que el miércoles a las 3:30 de la mañana un oso entró al cochera de una vivienda y mató a un perro.

El ataque ocurrió un día después de que un oso se paseara por la comunidad de Bradbury (14 millas al oeste de La Verne) donde el animal se dio el lujo de darse un chapuzón en una piscina, hasta que un perro lo encaró al invadir el patio de la casa de sus amos y lo ahuyentó poniéndole una corretiza.

El incidente donde murió el perro, un pastor escocés o collie de 12 años de edad, ocurrió en la cuadra 5400 de Edgewood Drive, en La Verne.



La dueña de la casa llamó a la policía al escuchar sonidos estruendosos en el garaje y aseguró que se trataba de un oso que la semana pasada fue visto deambular por el área y que también fue visto dándose un baño en otra piscina.

Los policías que atendieron el llamado encontraron al perro que sangraba del cuello por lo que decidieron subirlo a la patrulla para trasladarlo con un veterinario, quien no pudo salvarlo y determinó que la herida era producto de un ataque de oso.

No está claro si se trata del mismo oso que fue correteado por el perro en el incidente del martes.

Hace dos semanas otro residente de La Verne reportó que un oso se metió a la cocina de su casa y se comió lo que encontró en la alacena.



“Los residentes que viven en las faldas de las montañas deben recordar que no es raro que animales silvestres lleguen zonas residenciales”, advirtió la Policía de La Verne en un comunicado. “Les pedimos que estén vigilantes y tomen precauciones para no atraer a los osos y otros animales”.



Large bear seen roaming area of Bradbury. Residents saw bear after an encounter with small dog. Keep small pets inside. #LASD pic.twitter.com/B10Hh4eeE5