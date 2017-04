Racismo

En video: una familia de inmigrantes mexicanos graba presunto ataque racista en California

LOS ÁNGELES, California.- Tres videos grabados con un teléfono celular que muestran los instantes de una presunta agresión en un estacionamiento en el Valle Central de California. Los clips son parte de la evidencia que presenta una familia de inmigrantes mexicanos que alega haber sido atacada con saña por varios jóvenes, la mayoría blancos, que les gritaron ofensas como “f… paisas” mientras los golpeaban.

El incidente ocurrió el pasado domingo después de las 6:00 de la tarde cerca de un lago en esa zona que visitó esta familia. Seis adultos fueron agredidos presuntamente por estos jóvenes, incluida una mujer de 24 años que además de la paliza fue arrollada con uno de los coches de los sospechosos. Por la gravedad de la lesión, los paramédicos la trasladaron en un helicóptero ambulancia a un hospital.



“Cuando ya se iban un muchacho puso la reversa de su carro y me atropelló a mí, a mi papá le pegó en la rodilla y a mi esposo le alcanzó a pegar también”, contó la mujer, quien aceptó hablar con Univision Noticias bajo la condición de no revelar su identidad.

“ El carro me alcanzó a pegar en el pecho, me sofocó y con el gas pimienta (que roció el dueño de un negocio para ahuyentar a los agresores, según se observa en una de las grabaciones) me dio un ataque de asma”, continuó esta madre de dos niñas, de dos y cuatro años de edad.



La mujer aseguró que aunque terminó sin fracturas, apenas si podía caminar por las lesiones internas, moretones y rasguños que recibió sobre todo en el rostro. “Me dieron puñetazos, jalones de pelo, patadas”, relató. “Me duele mi espalda, siento que mi cabeza va a estallar”, agregó.

El Sheriff del condado de Napa informó a este medio que al menos uno de los sospechosos ha sido arrestado y reiteró que los detectives continúan investigando este incidente, que aún no ha sido catalogado como un crimen de odio.

“En este punto estamos hablando con los testigos”, dijo el capitán Keith Behlmer, vocero de la corporación.

Varias organizaciones han denunciado un aumento de los crímenes e incidentes de odio desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado noviembre, una gran parte de ellos dirigidos contra inmigrantes. Univision Noticias forma parte del proyecto 'El reporte del odio', que busca documentar los incidentes de odio. Si has sufrido uno de estos episodios, puedes ponerte en contacto con nosotros aquí.



Con temor a la asistencia médica

Al menos cuatro miembros de esta familia son indocumentados. La mujer que fue atropellada es beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Ella dijo que cuando recibía los golpes su mayor preocupación era que este incidente fuese a afectar su estatus migratorio.

El miedo a acudir a las autoridades a denunciar estos incidentes es precisamente uno de los problemas que más afectan a los inmigrantes que son víctimas de crímenes e incidentes de odio, según Southern Poverty Law Center, una organización que monitorea este tipo de incidentes en Estados Unidos. Los indocumentados particularmente temen revelar su estatus.

“A mi papá le pegaron en una rodilla y se lastimó el brazo, pero tiene miedo de ir a un hospital porque cree que lo pueden deportar”, comentó ella.

Su esposo, quien también pidió que no se publicara su nombre, relató que todo comenzó cuando sin motivo aparente él fue agredido verbalmente por un joven blanco en el estacionamiento de un restaurante. Su familia, que regresaba a casa, decidió detenerse ahí para comprar alimentos.

“Esta persona me gritó: "¡Qué demonios estás viendo hijo de p*ta!". Yo nunca voltee a mirarlo. No lo vi feo. Nada”, afirmó este hombre de 32 años. “Luego se me acercó una mujer y me dio un empujón y de ahí se vinieron todos a golpearme”, contó.



Cuando su esposa salió del negocio para tratar de calmar a los jóvenes también recibió golpes, dijo. Y el grupo después tundió a los papás de ella, a su hermana y a su cuñado.

Según este inmigrante, los agresores eran por lo menos veinte muchachos, de entre 18 y 25 años de edad, y la mayoría de raza blanca, aunque también observó algunos afroamericanos y latinos. Esta familia escuchó durante la agresión que les insultaron gritándoles “f*uck mexicanos” y “f*ck paisas”.

“Yo solo estuve soportando los golpes. Sentí uno, tras otro, tras otro golpe. En la cabeza, en la cara. Eran puñetazos. Toda la cabeza la traigo inflamada del dolor”, contó este hombre.

'Nos atropelló para

hacer más daño'





Él dijo que la paliza concluyó hasta que salió el dueño de uno de los negocios a rociar gas pimienta y advertir que había llamado a la Policía. Pero la huida, el grupo presuntamente atropelló a tres miembros de esta familia. En uno de los videos se escuchan los rechinidos de las llantas de un auto de color negro luego de que supuestamente los arrolló.

Advertencia: este video contiene lenguaje explícito.



“Ese que nos atropelló creo que lo hizo con la intensión de hacernos más daño”, dijo el inmigrante.

En las fotografías que recibió Univision Noticias se observa que los sospechosos se transportaban en dos autos compactos, un Nissan Sentra de color gris con placas de un concesionario, y un Toyota Camry de color negro. Se cree que iban en seis vehículos.

El abogado Kenneth Martinson-Gómez, quien guio legalmente a esta familia, cree que esta agresión es reflejo del actual ambiente antiinmigrante. “Ellos constatan que fue por racismo”, señaló.

La familia contó que había visto a los jóvenes bebiendo alcohol en una cabaña contigua a la que habían rentado frente al lago. Notaron que en el estacionamiento al menos una mujer estaba ebria.



La mujer que fue atropellada cree que este incidente está relacionado con el endurecimiento de la política migratoria del nuevo gobierno federal. “ En 12 años nunca habíamos tenido un problema de esta magnitud. Siento que todo esto está relacionado con el actual ambiente político”, dijo ella.