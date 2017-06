Un policía de Los Ángeles resulta herido en tiroteo en el que murió un sospechoso

LOS ÁNGELES, California.- Un oficial de la Policía de Los Ángeles (LAPD) que la noche de este martes atendía un llamado en el área de Wilmington resultó herido de bala durante un tiroteo en el que murió un sospechoso.

El agente herido, perteneciente a la división Harbor, fue trasladado a un hospital donde se reportaba en condición estable, informó el oficial Mike López, vocero del LAPD.

El tiroteo se registró a las 8:50 p.m. en la intersección del bulevar Wilmington y Pacific Coast Highway.

Un hombre que supuestamente participó en la agresión de murió en el lugar mientras que otro sospechoso fue detenido, según el reporte policíaco.

La semana pasada el Departamento del Sheriff de Los Ángeles reveló que se había emitido una alerta a todas las corporaciones policíacas del área debido a una amenaza creíble que habrían hecho pandilleros desde el 15 de mayo.

El reporte a través de la frecuencia policiaca advertía de un oficial caído minutos antes de las 9:00 p.m., quien requería ayuda.



#LAPD (Harbor Div. Officer Down Radio Traffic) Officer with a Gun Shot Wound to the Arm. pic.twitter.com/RXPIUVhAys