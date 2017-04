Hallan en el interior de un carro el cadáver de Cuba Gooding Sr., padre del famoso actor

LOS ÁNGELES, California.- El cadáver de Cuba Gooding Sr., de 72 años de edad, padre del famoso actor Cuba Gooding Jr., fue encontrado este jueves en el interior de un vehículo estacionado en una calle de Los Ángeles, reportaron las autoridades.

La Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el cuerpo de Gooding Sr. fue encontrado alrededor de la 1:00 p.m. en la cuadra 22100 del bulevar Ventura, en el vecindario de Woodland Hills, a unas 25 millas al noroeste del centro de la ciudad.

La cabeza de Gooding Sr. estaba recostada sobre el volante de un automóvil de la marca Jaguar cuando los paramédicos llegaron al lugar para tratar de revivirlo, pero ya estaba muerto.

Voceros del LAPD indicaron que no se encontraron indicios de que Gooding Sr. haya sido víctima de un delito y que la investigación estaba a cargo de la Oficina del Forense que determinará la causa de la muerte.

Varios medios reportaron que en el interior del vehículo se hallaron botellas de licor y utensilios para el consumo de droga.

Gooding Sr. era un cantante de soul, vocalista del grupo The Main Ingredient que en 1972 tuvo su mayor éxito con las melodías “Everybody Plays the Fool” y “Just Don’t Want to be Lonely”.

También era padre del actor Cuba Gooding Jr., quien en 1996 ganó el premio Óscar por su papel de reparto en Jerry Maguire y más recientemente dio vida a O.J. Simpson en la serie sobre el juicio del siglo.



