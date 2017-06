Bombero de Los Ángeles fallece luego de caer de una escalera durante un entrenamiento

LOS ÁNGELES, California. - Dos días luego de sufrir una caída de una escalera aérea durante un entrenamiento, el bombero Kelly Wong falleció a causa de sus lesiones, según confirmó este lunes el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

"El LAFD tiene el corazón partido por la pérdida de uno de nuestros miembros, el bombero Kelly Wong", señala un comunicado.

Wong, de 29 años, se desplomó desde lo alto mientras participaba en un ejercicio de entrenamiento y sufró varias lesiones. El bombero fue atendido de inmediato por paramédicos y miembros de su equipo y luego fue transportado en condición crítica al centro médico Los Angeles County-USC.



Very sad to learn of the tragic death of #LAFD Firefighter Kelly Wong this morning. Our thoughts & prayers are with the @LAFD & his family. pic.twitter.com/LcDDGkK9dE — Chief Charlie Beck (@LAPDChiefBeck) June 5, 2017

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos por salvar la vida del padre de familia, oficiales del LAFD verificaron que Wong falleció este lunes a consecuencia de la gravedad de sus lesiones.

"Me uno al luto de los hombres y las mujeres del LAFD por la repentina muerte del bombero Wong", dijo Ralph Terrazas, el jefe de la dependencia.

"Siempre es una tragedia perder a uno de los nuestros, especialmente un individuo que estaba todavía en el comienzo de lo que ciertamente iba a ser una carrera prometedora", agregó.

Wong ingresó al equipo de bomberos en 2015 y era miembro de la estación número 92 en Rancho Park. El rescatista estaba en el proceso de completar su traslado a la estación número 9, situada en el centro de Los Ángeles, de acuerdo con los datos del LAFD.



El féretro fue traslado del hospital a la oficina del médico forense la mañana de este lunes en una procesión que incluyó la participación de varios miembros del LAFD, el jefe Terrazas y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

Wong deja su esposa Danielle y su pequeño hijo Colton, cuya presencia en el desfile que acompañaba el traslado de su padre provocó conmoción entre los que acudieron al evento. Terrazas compartió una imagen del hijo de Wong y afirmó que "toda la familia del LAFD cuidará al bebé Colton".



Proud to stand with @MayorOfLA to honor fallen @LAFD Firefighter Kelly Wong & the entire LAFD family will be watching over baby Colton. pic.twitter.com/aIpOTzzapw — Chief Terrazas (@LAFDChief) June 5, 2017

El alcalde Garcettí también compartió un mensaje de condolencia a través de Twitter y expresó: "Nunca olvidaremos al bombero Kelly. Era lo mejor de lo que somos y de lo que aspiramos a ser".



We will never forget Firefighter Kelly Wong. He was the best of who we are & what we aspire to be.



Full statement: https://t.co/t3dbioNTox pic.twitter.com/7sF7qeT73Y — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) June 5, 2017

Las causas del accidente que cobró la vida del bombero continúan bajo investigación y todavía no se ha anunciado una fecha para su funeral.