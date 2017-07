Arden más de 18,000 acres y miles de personas abandonan sus casas en California

LOS ÁNGELES, California.- Un incendio forestal de rápida propagación en la Reserva Nacional Los Padres en el condado de Santa Bárbara, California, había consumido más de 18,000 acres, quemó al menos 17 viviendas y obligó a la evacuación de unas 2,600 personas, informaron las autoridades.

Los bomberos habían contenido el 50% del llamado ‘Fuego Whittier’ el viernes, pero este se extendió debido a los fuertes vientos, las altas temperaturas y a que alcanzó la maleza seca que no se había quemado durante décadas. Este domingo, el Departamento estatal de Incendios (Cal Fire) señaló que las flamas habían ganado terreno y que solo estaban sofocadas en un 36%.



#WhittierFire [update] Lake Cachuma area, south of Hwy 154 (Santa Barbara Co) is now 18,015 acres and 36% contained. https://t.co/enIOSL4yLJ pic.twitter.com/MldI8pRcnD