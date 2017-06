La 'batiseñal' se enciende en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California.- Sobre una pared del histórico edificio del City Hall de Los Ángeles fue proyectada la noche de este jueves la 'batiseñal' como parte de un homenaje al actor Adam West, quien protagonizara la serie original de Batman y falleciera la semana pasada.

El símbolo de Batman apareció a 70 pies de altura luego de que el alcalde Eric Garcetti y el jefe de la Policía de Los Ángeles, Charlie Beck, encendieran un reflector de luz.

A la ceremonia, llamada 'Bright Knight' para honrar la memoria del actor y que fue organizada por la ciudad de Los Ángeles y la empresa DC Comics, acudieron miles de fanáticos de Batman, muchos de ellos disfrazados de los personajes de la popular historieta.





Adam West falleció en su casa de Los Ángeles el viernes 9 de junio a la edad de 88 años debido a la leucemia que padecía.

En la serie de televisión la 'batiseñal' se encendía en el cielo como una petición de auxilio al superhéroe, representado por un hombre murciélago, para que defendiera a Ciudad Gótica de sus villanos.

El 'batimóvil' que Adam West conducía al protagonizar al personaje de cómic desde la década de 1960 fue exhibido durante la ceremonia.

El programa de televisión se grababa en Los Ángeles y la emblemática escena del ‘batimóvil’ saliendo de la ‘baticueva’ fue grabada en un escondrijo del parque Griffith.

We gather tonight to pay our respects to the original caped crusader, our beloved Adam West. #BrightKnight pic.twitter.com/ocW6aeXIgV