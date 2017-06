Muere Adam West, el icónico Batman de la televisión

El actor estadounidense Adam West, recordado por su papel en el clásico televisivo 'Batman', falleció la pasada noche en Los Ángeles a la edad de 88 años y víctima de leucemia, según informó su familia este sábado en un comunicado.

La noticia de su muerte se recogió también en un mensaje de su familia en Twitter:



Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too - West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao