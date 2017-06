Una tierna carta escrita hace 17 años por un padre inmigrante se vuelve viral tras la graduación de su hija

LOS ÁNGELES, California. - "He decidido regresar a la escuela. Quiero ayudarla con sus tareas y mostrarle que la única forma de cumplir sus sueños es a través de la educación", decía una vieja carta que escribió Carlos Alfaro – hace 17 años mientras aprendía inglés – sobre las metas que se había trazado a sí mismo y los sueños que guardaba para su pequeña hija Gabby, que en se momento tenía 6 años.

Este fin de semana Gabby obtuvo su maestría y para festejar ese logro, la joven compartió la carta que hace tantos años redactó su papá como un gesto de agradecimiento. El mensaje, enviado a través de Twitter, lleva más 58,000 retuits y se ha transformado en una fuente de inspiración para miles de usuarios en las redes.



"Mi papá tomó clases nocturnas para aprender inglés y escribió esto como una asignación. 17 años después, conseguí mi maestría. Lo hice, pa. Gracias", dice el tuit que publicó Alfaro el 18 de junio.



My dad took night classes to learn English and wrote this as an assignment. 17 years later, I got my Masters. I did it, pa. Thank you. pic.twitter.com/9yEhjfYDey