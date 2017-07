Un hombre de California se roba un auto y no se da cuenta de que lleva un bebé a bordo

LOS ÁNGELES, California. – Este lunes empezó con un terrible susto para una familia hispana en el norte de California luego de que su pequeño hijo de ocho meses desapareciera cuando el vehículo del padre fue robado en las afueras de su vivienda, con el pequeño adentro. Lo ocurrido llevó a las autoridades a activar una alerta Amber y tras una intensa búsqueda, encontraron al niño sano y salvo a unas 100 millas del lugar.

Lo que llamó la atención fue la forma cómo el menor Emiliano Salinas fue raptado, pues al parecer no era la intención del hombre que se lo llevó: al parecer este era un ladrón que quería robarse el auto.



El incidente se reportó a las 4:47 am de la madrugada en Soledad, una ciudad situada en el norte de California dentro del condado de Monterey. De acuerdo con las autoridades, el padre del menor había comenzado los preparativos para salir de su casa con su hijo.

El hombre encendió su auto y ubicó al pequeño Emiliano en el asiento infantil. Al parecer el padre de familia dejó olvidado su almuerzo dentro de la casa y se ausentó brevemente para ir por los alimentos. Fue durante esa breve ausencia que un sospechoso, cuya identidad aún se desconoce, ingresó al vehículo, estacionado en la entrada de la vivienda, y huyó de la escena con el bebé a bordo.

La familia de inmediato notificó a las autoridades del Departamento de Policía de Soledad y en conjunto con la Patrulla de Caminos de California, se activó una alerta Amber.



Los uniformados se dieron a la tarea de inspeccionar la zona en busca del sospechoso y casi tres horas después agentes de policía en la ciudad de San José, situada unas 100 millas de distancia del hogar de la víctima, reportaron que el bebé estaba sano y salvo.

Albert Morales, del Departamento de Policía de San José, dijo al periódico The San Francisco Gate, que una buena samaritana vio al niño dentro del vehículo estacionado y al observar que el conductor parecía estar drogado, sacó al pequeño.

De acuerdo con el reporte de la cadena ABC7, Mamas Ramírez, una mujer que vive en una casa rodante en esa localidad, dijo que un hombre en un vehículo robado paró y le pidió que tomara al bebé. "Yo solo saqué al bebé de la silla y el hombre se fue", aseguró.



La señora contó que no sabía que había una alerta Amber activada en ese momento, pero reconoció al hombre que se detuvo parecía estar causando muchos problemas. "No creo que supiera que se estaba llevando un bebé", aseveró.

Cuando el sospechoso abandonó la escena, la mujer alertó a la Policía. Emiliano fue devuelto a su familia luego de que se confirmara su identidad.

Chuck Wasson, el jefe adjunto de la Policía de Soledad, confirmó a los medios que el menor se encontraba en buen estado de salud.

"El bebé está bien, fuera de estar a 100 millas de distancia de su hogar", indicó el oficial, quien además expresó estar contento por el feliz desenlace del incidente. "Finalmente unas buenas noticias", declaró al SF Gate.

Entre tanto, el presunto ladrón continúa prófugo y las autoridades advierten que el individuo podría estar a bordo de un Honda Accord blanco, modelo 1992, con placas de California número 6RGB061.



Suspect in the AMBER Alert for Monterey Co. last seen driving a 1992 white Honda Accord w/CA PLATE: 6RGB061. Car seat in rear of vehicle.