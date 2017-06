Cuando las pandillas se vuelven virales: así usan las redes sociales para reclutar, atacar y delinquir

LOS ÁNGELES, California.- A los Hooligans les gustan los 'likes'. Aunque esta pandilla de motociclistas con sede en Tijuana, México, ha sido acusada del robo de más de 150 autos Jeep en el sur de California, algunos de sus integrantes siguen publicando fotos de su acelerado estilo de vida en Facebook.

Al menos nueve Hooligans usaron un sofisticado método para encender los vehículos sin activar las alarmas en vecindarios acomodados de San Diego y llevarlos al otro lado de la frontera con el fin de venderlos enteros o en partes. De acuerdo a una acusación federal, los líderes de la banda planearon varios robos a través de mensajes privados en Facebook.



A pesar de ese golpe que dieron las autoridades a los Hooligans hace un mes, sus logotipos, arrancones y caravanas continúan apareciendo en internet como si nada hubiera pasado.



¿La razón? Para los pandilleros, al igual que para millones de personas alrededor del mundo, las redes sociales se han convertido en parte cotidiana de sus vidas y toman las ventajas que les ofrecen. En este caso, los Hooligans y otros grupos delictivos usan esas herramientas para promoverse, reclutar nuevos integrantes, intimidar a sus rivales, planear actividades delictivas y evadir el brazo de la justicia.

"Las redes sociales han reemplazado a las esquinas de las calles", explica Jorja Leap, experta en pandillas y catedrática de Bienestar Social de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

"Las usan como cualquier otro grupo que trata de reclutar miembros: postean imágenes, se promueven, atraen a la mayor cantidad posible de jóvenes que están en las redes sociales, intimidan a otros y - como lo hacen los carteles de la droga y otras organizaciones de ese tipo- comparten información", agrega.



#Pandillas en internet

Es a través de estas comunicaciones en redes sociales o aplicaciones que las autoridades han logrado llegar a muchos de estos grupos delictivos, como se ve en los siguientes casos:



En abril de 2015, detectives descubrieron que alguien contactó a uno de los líderes de la Mara Salvatrucha en Los Ángeles que había observado en Facebook que este vendía marihuana, esto de acuerdo a una acusación federal contra 21 líderes y operadores de la MS-13 en dicha localidad.

Un pandillero en Nueva York publicó en YouTube videos de rap que promovían el estilo de vida de los mafiosos y alguien le escribió que quería unirse a su grupo, según un reporte del Centro Nacional de Inteligencia sobre las Pandillas (NGIC), que integran agencias como el FBI, la DEA y ICE.

Miembros de la MS-13 en Virginia contactaron a un estudiante de secundaria por medio de una aplicación de celulares para pedirle que se uniera a ellos y le dieron los nombres de otros chicos para que él los reclutara, de acuerdo al informe del NGIC.

En marzo de 2015, pandilleros intimidaron a sus rivales publicando en Facebook la foto de un reo que recibió una golpiza en una cárcel de Georgia y que incluía la frase: "Cuando le faltas al respeto a Nation (una banda callejera en ese estado), te trae nada más que dolor y sufrimiento".

Durante el invierno de 2015, las pandillas Nike y Jordan en Omaha, Nebraska, usaron videos de rap en YouTube para atacarse. En las grabaciones, sus integrantes hacen señas de sus clicas, cuentan dinero, muestran armas de fuego y piden seguir sus cuentas de Facebook y Twitter, de acuerdo al NGIC.

A finales de 2013, un líder de la Grape Street Crips de Nueva Jersey utilizó internet para identificar, amenazar y luego balear a una persona que cooperaba en una investigación por un asesinato.

En el verano de 2015, una banda afroamericana sembró el terror en un pequeño sector de Sur Los Ángeles luego de amenazar con 100 días de violencia, que incluían la advertencia de matar a una persona cada día. Usaron el hashtag #100days100nights, una advertencia que entonces se regó como pólvora en línea y que habría derivado del asesinato de un pandillero y de tiroteos en esa zona.

" La habilidad de obtener información en tiempo real, de agruparse muy rápido, crea retos adicionales para nosotros en términos de responder", señaló el sheriff del condado de Los Ángeles, Jim McDonnell, al anunciar el arresto de 38 pandilleros relacionados con el caso #100day100nights.

"Los pandilleros ya no se ocultan en callejones oscuros, toman las redes sociales para hacer amenazas, cometer ataques y paralizar al público con miedo", señaló al respecto el fiscal Joseph Esposito.

Facebook, la reina de las redes

Facebook y YouTube se han convertido en las plataformas más usadas por los pandilleros, aunque ha crecido la popularidad de otros sitios como Snapchat y WhatsApp, según las autoridades.



Las redes sociales más populares para los pandilleros en Estados Unidos, según un reporte elaborado por una coalición de agencias policiacas federales. Centro Nacional de Inteligencia sobre las Pandillas (NGIC)

"Las pandillas confían en la tecnología para mantenerse conectadas y para ayudarse a realizar sus actividades ilícitas", señala el Centro Nacional de Inteligencia sobre Pandillas.

Así, de marcar su territorio pintando grafitis en las paredes, se han mudado al muro de Facebook, donde infunden miedo a través de los llamados "golpes cibernéticos", cita el NGIC.

En las penitenciarías también han aprovechado la tecnología. Ahí manda Facebook, al cual acceden con los celulares que ingresan de contrabando. Alrededor de 16,000 teléfonos móviles fueron confiscados en las 35 cárceles administradas por el estado de California solo en 2015 y 2016.

Los agentes cibernéticos

Por ello, las autoridades se han tenido que adaptar a los avances tecnológicos. En 2015 se reportaba que la mitad de las agencias del orden habían integrado las redes sociales a sus investigaciones, sobre todo para identificar a los miembros de esos grupos y vigilar sus pasos.



"Los seguimos en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp, en todo lo que estén ellos", dijo a Univision Noticias un oficial de la Policía de Los Ángeles encargado de monitorear a las pandillas. Dicho departamento utiliza cuentas falsas y tiene informantes, quienes comparten los diálogos privados de los miembros de las bandas, explicó el oficial quien pidió no revelar su identidad.

En el artículo ' Cuando las pandillas se vuelven virales: usando las redes sociales y las cámaras de vigilancia para aumentar la base de datos de las pandillas', publicado en 2015 en el Harvard Journal of Law & Technology, se indica que cada vez más pruebas de ese tipo se usan contra los pandilleros.

Sin embargo, el análisis cita que esa vigilancia electrónica no ayuda a prevenir delitos, no evita el reclutamiento, además de que la Policía no tiene la autoridad para exigir el cierre de cuentas en estas plataformas. También resalta que es difícil arrestar a un pandillero "basado solamente en su comportamiento en internet".



"Los policías están dispuesto a usar identidades falsas, infiltrarse, vigilar y usar todo tipo de métodos, pero es muy difícil aplicar la ley", advierte la profesora de UCLA, Jorja Leap. "Sin embargo, las redes sociales les facilitan monitorear lo que están haciendo las pandillas", resalta.