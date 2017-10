Tiroteo en Las Vegas: jefe de policía de Houston cuestiona a legisladores que buscan suavizar leyes de control de armas

HOUSTON, Texas. – El jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, dijo que el “ tiroteo masivo en Las Vegas es más que (un hecho) triste” y envió sus condolencias a las víctimas, sus familias y a todos los que están traumatizados por la violencia (del suceso).





Acevedo, citando un artículo del portal noticioso Político, cuestionó que justo ahora se estén tratando de pasar medidas en el congreso federal que buscan hacer menos rígidas las leyes de control de armas. “Tenemos una epidemia de salud que involucra violencia con armas y ¿esto es prioridad?”, escribió.



We have a health epidemic involving gun violence & this is priority? House GOP pushes to loosen gun rules - POLITICO https://t.co/7A9V5JT7Qt — Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) September 22, 2017



Según el artículo que cita Acevedo, líderes republicanos de la cámara de representantes avanzan con su plan de someter a votación dos medidas relacionadas con armas. Esta es la primera vez que se aborda el polémico tema desde que empezó el mandato de Donald Trump.

Un proyecto de ley que busca suavizar las regulaciones de compra de silenciadores, también conocidos como supresores, podría someterse a votación tan pronto como la próxima semana, de acuerdo con Político.

Así mismo, se espera que otra medida, que permitiría a quienes tienen permiso de portar armas (ocultas) llevarlas a otros estados, sea analizada en el comité judicial de la cámara y se someta a votación posiblemente en octubre, según la misma publicación.



“Como dije antes, tenemos un problema… ahora imagine (un escenario) donde los silenciadores enmascaren la ubicación de un pistolero loco. El sentido común y el buen juicio van de la mano”, dijo Acevedo, haciendo clara referencia a la medida que busca facilitar la compra de silenciadores para armas.



As we've said before we have a problem. Now imagine silencers masking a mad gunman's location. Commonsense & good judgement go a long https://t.co/G6DLnZCIx4 — Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) October 2, 2017



Acevedo también llamó la atención sobre la firme posición que ha tenido durante años la Asociación de Jefes de Policía de las Grandes Ciudades (Major Cities Chiefs Association), sobre adoptar leyes de control de armas más sensatas.

La asociación ha hecho énfasis en el que se prohíba la venta de armas de asalto y la venta de municiones por internet.

El alcalde de Houton, Sylvester Turner, y el sheriff del condado Harris, Ed González enviaron mensajes de pesar por la pérdida de vidas en el tiroteo de Las Vegas.

“Hay mucha gente enferma, que no tiene buena orientación… mucho odio en nuestra sociedad, la atmosfera es toxica y (la situación no va a cambiar) hasta que no encontremos una manera de mejorar nuestro ambiente… hasta que no cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra actitud”, dijo Turner sobre la masacre en Las Vegas, al tiempo que recordó que hechos como este pueden ocurrir en cualquier parte.



